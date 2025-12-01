È morto Nicola Pietrangeli

È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, uno dei tennisti italiani più vincenti e famosi di sempre. Fu il primo a imporsi in un torneo del Grande Slam, il Roland Garros, che vinse due volte di fila nel 1959 e nel 1960; in quegli anni arrivò fino al terzo posto del ranking mondiale (che all’epoca funzionava in modo diverso, non essendoci il professionismo). Era un personaggio noto anche per il suo carattere spigoloso; per anni ha mantenuto, tenendoci particolarmente a farlo, lo status di tennista italiano migliore di sempre. Questo lo portò a entrare in competizione prima con Adriano Panatta (che affrontò per un paio di stagioni nonostante avessero 17 anni di differenza) e poi, a distanza, con Jannik Sinner, del quale spesso ha parlato in modo un po’ critico, soprattutto in riferimento al suo stile di gioco.

Tra gli altri suoi successi prestigiosi ci furono due vittorie agli Internazionali d’Italia e una semifinale a Wimbledon. In totale vinse 67 tornei, 44 dei quali in singolare, 11 in doppio e 12 in doppio misto. Nel 1959 vinse il Roland Garros anche in doppio, assieme a Orlando Sirola. Soprattutto Pietrangeli rimane ancora oggi il tennista (non solo italiano) con il maggior numero di partite vinte in Coppa Davis: 120 in tutto, 78 delle quali in singolare. Nel 1976, in Cile, vinse il torneo da capitano (l’equivalente dell’allenatore, nel principale torneo di tennis per nazionali).

Nato in Tunisia da una famiglia altolocata, di madrelingua francese e russa, Pietrangeli giocò il suo primo torneo di tennis in coppia con il padre in un campo di prigionia tunisino. Nel secondo dopoguerra si trasferì in Italia e come primo vero sport praticò però il calcio: giocò nelle giovanili della Lazio, di cui era tifoso, ma quando fu ceduto in prestito alla Viterbese scelse infine il tennis. Si distinse da subito come giocatore di grande talento, capace di giocare un tennis vario ed esteticamente appagante, tra smorzate, palle corte, attacchi in controtempo e un eccezionale rovescio a una mano. Giocava bene soprattutto sulla terra rossa.

Nel 1960 e nel 1961 portò l’Italia a giocarsi le prime due finali di Coppa Davis, il torneo che più di tutti forse lo fece affermare come uno dei migliori tennisti della sua generazione. Le perse entrambe contro l’Australia di Rod Laver, Roy Emerson e Neale Fraser, ai tempi quasi imbattibile. Si rifece nel 1976 da allenatore, guidando Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Antonio Zugarelli alla prima (e fino al 2023 unica) vittoria italiana del torneo, nonostante diversi screzi avuti proprio con i 4 giocatori. La finale rimase storica anche perché si tenne in un contesto politico e sociale particolare, il Cile della dittatura militare di Augusto Pinochet. Nel 1961, quando gli Internazionali d’Italia si giocarono a Torino e non a Roma, giocò una delle sue migliori partite, battendo in finale in rimonta Rod Laver.

Pietrangeli era un personaggio attraente e carismatico anche fuori dal campo: il suo stile di gioco sfacciato, ricercato e un po’ incostante era anche il suo stile di vita. Dopo il ritiro si era trasferito a Montecarlo, dove giocava a golf con il principe Ranieri e insegnava tennis al figlio Alberto. Per anni fece discutere per le sue frequentazioni e relazioni, le principali con l’indossatrice Susanna Artero (con cui fu sposato per 15 anni ed ebbe tre figli) e poi la conduttrice Licia Colò.

Negli ultimi anni ha continuato a parlare e a far parlare di sé su giornali e televisioni, che lo contattavano dopo ogni vittoria di Jannik Sinner e degli altri tennisti italiani, spesso per cercare di ottenere dichiarazioni un po’ pungenti sullo stile di gioco apparentemente poco spettacolare di Sinner e sul posto di Pietrangeli stesso nella storia del tennis italiano.