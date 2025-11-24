22 regali di Natale, per chi comincia a novembre

Anche quest’anno, come da tradizione, la rubrica Consumismi del Post inizia la pubblicazione di articoli dedicati alle idee per i regali di Natale a novembre. La lista dei regali di novembre è pensata sia per chi è impaziente di spuntare nomi dalla sua lista, sia per chi si è sempre ridotto all’ultimo secondo e quest’anno vuole organizzarsi meglio, sia per chi cerca regali personalizzati, che di solito richiedono più tempo per essere realizzati e spediti.

Qui di seguito trovate quindi una serie di proposte che possono tornarvi utili in attesa dell’appuntamento quotidiano con la rubrica Un regalo di Natale al giorno che, come ogni anno, comincia il primo dicembre e finisce il 25.

Una crema spalmabile approvata

Lo scorso Natale una redattrice ha regalato questa crema spalmabile alla nocciola al proprio zio, che dopo mesi le ha confessato di aver centellinato ogni porzione nella speranza che non finisse mai. Quest’anno, per andare sul sicuro, ha deciso che gliela regala di nuovo. Costa 8 euro e 50, ed è della cioccolateria Charlotte Dusart, che fa anche composizioni di praline colorate molto belle e che si prestano come regalo di Natale: le avevamo già consigliate qualche anno fa. Il negozio è a Milano ma consegnano in tutta Italia: la spedizione costa 8 euro.

Delle cose belle da cucina

Questi coltelli personalizzabili sembrano usciti da un vecchio bistrot del sud della Francia: sono della marca Fabre e sul sito si possono scegliere i colori e le rifiniture che si preferiscono, dal manico con fantasia Vichy alla lama dorata. Sono un regalo adatto a chi ha una passione per gli utensili per la cucina e ci tiene a fare buona impressione con gli ospiti. Il singolo coltello costa circa 20 euro, mentre il set da 4 costa 42.

Per restare in tema cucina, se la persona alla quale volete fare il regalo apprezza le stoviglie e sta mettendo insieme il “servizio buono”, un’idea sono anche queste coppette da gelato della marca LoveÉcru in acciaio, un materiale ultimamente molto gettonato per l’arredamento d’interni. La coppia costa 42 euro, mentre la spedizione è gratuita. Wirecutter, il sito di recensioni di prodotti del New York Times, le ha inserite nella lista dei regali “che durano per sempre”.

Per chi invece ama ospitare persone a casa ma ha uno stile un po’ meno classico, un’alternativa sono queste forchettine, sempre in acciaio, a forma di sardine per olive, cubetti di formaggio o per tutte le cose che si possono infilzare all’aperitivo. Sono contenute in una confezione che ricorda la scatola di latta che viene tipicamente usata per questo tipo di conserve: ognuna ne contiene sei e costa 15 euro.

Un rompicapo

Una persona del Post che negli anni lo ha regalato a molte persone lo descrive come una «escape-room formato scatola, in cui ogni faccia contiene degli enigmi da “sbloccare”». Una volta risolti tutti gli enigmi si arriva a un forziere, che è di fatto un’altra scatola, vuota. Può essere quindi sia un regalo in sé che una confezione – molto complicata da aprire – di qualcos’altro, come un piccolo oggetto o un bigliettino. Se questa seconda opzione vi convince vi conviene ordinarlo con un po’ di anticipo, visto che per aprirlo e richiuderlo potreste metterci un po’, almeno tre ore secondo chi l’ha già risolto. Può piacere a persone di età diverse, a patto che abbiano una certa passione per l’enigmistica e per giochi un po’ cervellotici. Si compra su Amazon e costa 42 euro.

Delle magliette con ricami personalizzati

Sul sito di Wearyourmoment si possono creare magliette, felpe e cappellini con ricamato il soggetto di una fotografia: basta scegliere il capo da regalare, il colore, la fotografia e dove posizionare il ricamo. Per ottenere un risultato migliore è preferibile selezionare una fotografia con una composizione abbastanza semplice. Una t-shirt personalizzata costa 58 euro ai quali vanno aggiunte le spese di spedizione e la dogana, visto che arriva dal Regno Unito.

Anche il brand italiano Melidé personalizza vari capi con ricami, ma rispetto a quelli di Wearyourmoment sono più stilizzati e minimalisti. Se vi piace il genere basta contattare l’azienda su WhatsApp o via mail e inviare i riferimenti di quello che volete che venga ricamato: può essere una fotografia, una scritta o un’illustrazione. Il prezzo varia a seconda della personalizzazione (per farvi un’idea, una maglietta ricamata e una cartolina illustrata costano 150 euro), sul sito trovate tutte le istruzioni per farvi fare un preventivo.

Dei fiammiferi personalizzati

Sulla piattaforma di ecommerce Etsy, che è un collettore di prodotti di piccoli artigiani, è possibile farsi fare delle scatole di fiammiferi personalizzate in grande quantità. Sono molti i produttori sulla piattaforma che offrono questo servizio di personalizzazione: tra quelli europei con le valutazioni più alte c’è PerfectOccasionStore, che spedisce dalla Lettonia. Potete scegliere una grafica tra quelle disponibili e personalizzarla con delle scritte, o – se siete creativi – inviare direttamente un logo o un disegno che vorreste far mettere sulla scatola. Possono tornarvi utili se dovete fare regali a tante persone, per esempio ai colleghi, e volete contenere i costi ma comunque fare qualcosa di personalizzato e non banale. Una serie di 20 scatole costa dai 30 ai 50 euro, a seconda della personalizzazione.

IL regalo tecnologico dell’anno scorso

Dall’osservatorio privilegiato che abbiamo sui regali di Natale, possiamo dire che lo scorso Natale una delle idee che aveva riscosso più interesse era stato l’E-ink, che in pratica è un tablet con il design e l’esperienza d’uso di un foglio di carta, adatto a persone che nelle loro giornate hanno bisogno di prendere e consultare appunti, leggere documenti o PDF molto lunghi e magari scarabocchiarci sopra. È un regalo da centinaia di euro e ne esistono diversi modelli: se volete chiarirvi le idee potete dare un’occhiata all’articolo dell’anno scorso nel quale spiegavamo tutto.

Dei collant colorati

Di tutti i colori, sul serio, dall’indaco al rosa shocking al giallo canarino, comprese fantasie un po’ eccentriche come lo zebrato e colori un po’ più facili da abbinare come il borgogna. Sono della marca Falke e secondo una redattrice che li ha, sono «molto resistenti e morbidi». Quelli classici coprenti da 50 denari costano 25 euro ma sul sito del marchio se ne trovano anche con coprenza e materiali diversi.

Una lanterna cantastorie

È un buon modo per intrattenere i bambini prima di andare a letto o quando non si vuole usare uno schermo per distrarli: la lanterna è un piccolo proiettore che proietta le immagini di otto fiabe diverse, ognuna delle quali è contenuta in un dischetto, proprio come i vecchi proiettori di negativi. L’aspetto divertente del gioco è che il genitore o il bambino possono raccontare la storia a partire dalle immagini, anche inventandosela. La lanterna inoltre può essere usata come luce notturna: in uno dei dischetti ci sono le immagini di luna e stelle che possono essere proiettate nella stanza. Costa 30 euro.

Un pulisci-tastiera e un pulisci-schermo del pc

Gli accessori per la pulizia dei dispositivi elettronici riscuotono sempre molto successo come regali di Natale poco costosi ma altamente utili: gli anni scorsi per esempio avevamo consigliato con successo la penna e il kit per pulire lo smartphone. Quest’anno passiamo alla pulizia del computer portatile, e proponiamo due kit, entrambi della marca OXO, che è sempre molto raccomandata dai siti di recensioni. Il primo comprende tre accessori: una spazzolina per togliere la polvere che si forma nelle intercapedini, un panno in microfibra per lo schermo e un’altra spazzola fatta per passare in mezzo ai tasti. Costa 13 euro su Amazon. Il secondo kit invece è un po’ più compatto: è un solo accessorio con due spazzole alle estremità: una con setole morbide per pulire la tastiera e una in microfibra per lo schermo. Costa 10 euro su Amazon.

Delle corde da tutti i giorni

Hanno l’aspetto delle corde che si usano per fare arrampicata, ma non servono per agganciarsi a una parete rocciosa: si possono usare per appendere il cellulare, le chiavi o un badge, o come tracolla per le borse. Si trovano sull’ecommerce di Topologie, un negozio di accessori aperto da persone francesi e giapponesi appassionate di questo sport e che si ispira all’abbigliamento da montagna. Hanno lunghezze, colori e materiali diversi, e costano dai 25 ai 99 euro.

Una ghirlanda LED colorata

Se bazzicate TikTok vi sarete resi conto che i lunghi cavi di luci a LED sono molto apprezzati dagli adolescenti, che spesso li appendono lungo tutto il perimetro del soffitto e li usano per illuminare la loro camera. Questa ghirlanda a LED che si trova su Westwing può essere arrotolata attorno alle finestre, sugli scaffali o appesa come se fosse una vera lampada: può essere un buon regalo per adolescenti ma anche per adulti con un gusto poco classico. È disponibile in quattro colori: rosa, azzurro, corallo e giallo e costa 70 euro.

Un prodotto per colorare labbra e guance

È in una confezione in acciaio molto elegante, con un gancetto per attaccarla alla borsa o ai pantaloni, e si può ricaricare quando finisce. Si chiama To GOh Lips & Cheeks ed è una pasta compatta che si può usare sia come rossetto che come blush per colorare le guance. È della marca Espressoh, della quale in passato vi avevamo consigliato vari prodotti perché è un marchio molto adatto a chi apprezza un trucco naturale, ed è disponibile in due colorazioni: “Pink macchiato”, che è un rosa scuro, e “Express brick”, un rosso mattone. Sul sito del marchio si trova a 28 euro, mentre le ricariche costano 13 euro. Si trova anche su Pinalli a 34 euro.

Una vignetta al giorno

Non è molto utile per segnarsi gli impegni o le cose da ricordare ma è un buon modo per sorridere tutte le mattine. Il calendario del New Yorker è uno di quei regali che proponiamo ogni anno perché è adatto a essere regalato a persone di età diverse e con le quali si è più o meno in confidenza, purché sappiano l’inglese. Esiste in due versioni: quella a scatoletta, che contiene 365 fogli con altrettante vignette, una per ogni giorno dell’anno; e quella da appendere al muro, in un formato più classico. Costano rispettivamente 25 e 20 euro e si trovano su Amazon.

Una frase di Jane Austen al giorno

Questo dicembre saranno 250 anni dalla nascita di Jane Austen e recentemente Ludovica Lugli e Giulia Pilotti hanno raccontato nel podcast del Post Comodino i molti motivi per cui nonostante tutto questo tempo continua a essere un’autrice da leggere e rileggere, e la cui sagacia e ironia non sono invecchiate. Nel libro Un anno con Jane Austen Liliana Rampello ha selezionato una citazione di Austen al giorno per un anno. Per vere appassionate e appassionati: costa 25 euro.

Delle saponette bellissime

Da regalare a quegli amici fissati con i prodotti da bagno belli e profumati: le saponette di Ortigia sono disponibili in moltissime profumazioni diverse e vengono vendute in scatolette decorate a tema giungla, un po’ esotiche, che fanno un bell’effetto quando le si spacchetta. Si può scegliere tra quelle a base di glicerina che, essendo semi-trasparenti ricordano delle caramelle gommose e sono molto delicate sulla pelle; e quelle a base di olio d’oliva, che invece hanno l’aspetto delle normali saponette e sono molto emollienti. Sul sito sono vendute in confezioni da nove, sei o quattro, con un prezzo che va dai 24 ai 44 euro; o in confezioni singole, da circa 9 euro.

Un kit per imparare l’elettronica e la progettazione

È un regalo adatto a chi vuole capire come funzionano i circuiti elettrici, i sensori, i motori e ha anche una certa passione per il fai da te. Il kit è di Arduino, che è una piccola scheda elettronica programmabile, ovvero un mini circuito che permette di collegare prese, interruttori, sensori e componenti elettronici e quindi di creare una serie di progetti. Questo è un kit per principianti (adulti e bambini) piuttosto completo: oltre alla scheda di programmazione contiene un libro di istruzioni e una serie di cavi, interruttori, batterie e display utili per cimentarsi in molti progetti diversi. Costa circa 95 euro e si trova su Amazon.

Degli utensili elettrici per il fai da te

Quelli della marca Hoto: piccoli, funzionali e con un bel design, adatti a chi apprezza il fai da te ma cerca anche prodotti facili da usare e che non ingombrino troppo. Sul sito ce ne sono diversi, dai piccoli trapani alle spazzole rotanti per pulire vari tipi di superfici senza fare troppa fatica ai mini aspirapolvere. I prodotti hanno fasce di prezzo diverse: si va dai 21 euro per il cacciavite elettrico con il set di punte incorporato, agli oltre cento euro per spazzole rotanti e aspirapolvere.

Delle fotografie stampate

È il classico regalo che fa sempre piacere ricevere ai nonni o ai parenti e agli amici lontani che si vedono poco: sul Post vi abbiamo parlato in diverse occasioni dei siti che si possono usare per stamparle e riceverle a casa, come Rikorda, PhotoSì, Cheerz e Saal. Circa tre anni fa li avevamo provati tutti e quattro: la regola generale che vale per tutti è che più fotografie si ordinano, meno costa la stampa di ciascuna. I siti più facili e immediati da utilizzare sono Rikorda, PhotoSì e Cheerz: hanno meno opzioni tra cui scegliere ma, a meno che non cerchiate effetti o dimensioni specifiche, sono anche i più immediati. Quello con più effetti e personalizzazioni disponibili è Saal, ma di conseguenza è anche un po’ più elaborato il procedimento per fare l’ordine.

Un coltellino per ogni evenienza

Per tagliare frutta e verdura in campeggio, rami in montagna o cime mentre si è a fare una solitaria in barca: i coltellini Opinel sono fatti apposta per permettere alle persone avventurose di gestire situazioni complicate (o banalmente di cucinare) mentre sono all’aperto, nella natura. Sono richiudibili e spesso hanno funzioni aggiuntive, come un fischietto incorporato o l’attrezzo per rimuovere le zecche. Costano 28 euro il primo e 44 il secondo.

Un messaggio rotante da porta

È un regalo divertente ma funziona solo se conoscete molto, molto bene il destinatario, al punto che sapete perfettamente che cosa direbbe a ospiti indesiderati o dove possa essere quando non è in casa. Questo cartellino girevole della marca Hera Ray si può attaccare alla porta di casa o di una camera: si possono scegliere cinque messaggi diversi da inserirci (da “sono a farmi le unghie” a “portatemi del caffè” a “lasciate il pacco al vicino di casa”), il font e il tipo di metallo. Chi lo riceve poi può impostare il messaggio che preferisce all’occorrenza. Costa 159 euro e le spese di spedizione sono gratuite.

