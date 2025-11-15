Leggere e rileggere Jane Austen
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Il 16 dicembre saranno passati 250 anni dalla nascita di Jane Austen e in vista di tante riletture e celebrazioni collettive Ludovica Lugli e Giulia Pilotti hanno letto L’abbazia di Northanger e Sei romanzi perfetti di Liliana Rampello (Il Saggiatore), un saggio che accompagna alla lettura dei romanzi di Austen.
Nella puntata si parla anche di Un anno con Jane Austen (Neri Pozza), l’ultimo libro di Rampello, e delle nuove traduzioni dei romanzi austeniani fatte da Susanna Basso: sono quelle dei Meridiani Mondadori, riproposte anche in versione tascabile per Orgoglio e pregiudizio, Ragione e sentimento e Northanger Abbey. Sono menzionati anche Non mi ricordo niente di Nora Ephron e Le chiavi magiche di Ludovica Lugli.
LEGGI ANCHE:
- L’articolo di Adelle Waldman su L’abbazia di Northanger pubblicato sul New Yorker
- A proposito del test di Bechdel
- Il sito della Jane Austen Society of Italy, che pubblica la rivista Due pollici d’avorio
- Un estratto di Le chiavi magiche di Ludovica Lugli
