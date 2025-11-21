La Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia per aver ostacolato l’acquisto di Banco BPM da parte di UniCredit

La Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia per il modo in cui il governo aveva ostacolato, tramite il ricorso al cosiddetto golden power, l’acquisto di Banco BPM da parte di UniCredit. Quest’ultima aveva poi rinunciato all’operazione a luglio. Il golden power è lo strumento giuridico con cui in casi eccezionali la presidenza del Consiglio può condizionare o addirittura vietare un’operazione di mercato tra società private. Tramite esso il governo pose a UniCredit delle condizioni che secondo la banca rendevano impossibile completare le trattative entro i tempi previsti, e quindi la spinsero a rinunciare all’operazione.

Nel comunicato con cui annuncia la procedura d’infrazione la Commissione Europea riconosce l’importanza strategica del golden power per difendere gli interessi nazionali, ma dice che l’utilizzo che ne ha fatto il governo italiano rappresenta un intervento ingiustificato su questioni economiche. Questo limita i principi della libera circolazione dei capitali all’interno del mercato unico europeo e vìola alcune competenze che spettano unicamente alla Banca centrale europea. La Commissione Europea ha dato due mesi di tempo all’Italia per modificare le legge che definisce il golden power, e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che il governo è pronto ad adeguarsi alle richieste europee.

UniCredit aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio per le condizioni imposte dal governo con il golden power; il TAR a luglio aveva accolto parzialmente la richiesta. A novembre la banca aveva comunque fatto ricorso al Consiglio di Stato, il più alto grado della giustizia amministrativa. Tra i vari vincoli rimasti a UniCredit c’erano l’obbligo di interrompere la sua presenza in Russia entro nove mesi e di non ridurre il numero degli sportelli bancari.