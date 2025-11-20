I lavoratori dell’ex ILVA stanno continuando a occupare gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure

Giovedì i lavoratori dell’ex ILVA hanno detto che continueranno a occupare gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure per protestare contro le poche certezze che finora il governo ha dato sul futuro dell’azienda, che è in crisi da tempo ed è in amministrazione straordinaria. Gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure erano stati occupati già mercoledì, mentre quello di Taranto, che è il principale, è stato occupato stamattina.

Oltre a occupare gli stabilimenti, i lavoratori in sciopero hanno bloccato varie strade attorno. I sindacati hanno ipotizzato che lo sciopero possa proseguire a oltranza. Nel frattempo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato per il 28 novembre un incontro sul futuro degli stabilimenti dell’ex ILVA nel nord Italia (quelli di Genova, Novi Ligure e Racconigi), come richiesto dai sindacati.

Lo sciopero era partito mercoledì mattina da Genova, dopo che i sindacati avevano detto che i commissari governativi dell’ex ILVA intendono fermare gli impianti nel nord Italia, in cui si lavora l’acciaio prodotto a Taranto, la sede principale. L’idea del piano di cui hanno parlato i sindacati è che lo stabilimento di Taranto cominci a vendere direttamente l’acciaio prodotto, lasciando quelli di Genova e Novi Ligure senza materiale da lavorare e da vendere poi a terzi. In assenza di altri fornitori, gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure dovrebbero chiudere, e verosimilmente i lavoratori verrebbero licenziati.

Non è chiaro come si inserisca questa ipotesi nel piano del governo per vendere l’ex ILVA. I sindacati contestano che sia l’ennesimo tentativo del governo di modificare la struttura dell’azienda per riuscire a venderla, un’impresa quasi impossibile per via della necessità da un lato di ridurre l’impatto ambientale dello stabilimento, e dall’altro di tutelare migliaia di posti di lavoro. Al momento ci sono poche offerte per acquistarla: secondo il governo la migliore è quella del fondo Bedrock, che però prevede molti licenziamenti, e che quindi è molto impopolare.

