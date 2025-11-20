Sono ormai più di due anni che le persone abbonate al Post possono ricevere una newsletter settimanale che consiglia film e serie da vedere in streaming: Dicono che è bello, di Gabriele Niola. A settembre di quest’anno, per la Mostra del cinema di Venezia, la newsletter era diventata eccezionalmente un podcast: ora da eccezione diventa regola, e quindi il Post ha un nuovo podcast settimanale. Si chiama Dicono che è bello, al cinema, esce ogni giovedì pomeriggio ed è scritto e condotto dallo stesso Gabriele Niola insieme a Bianca Ferrari.

Ogni settimana, Ferrari e Niola parleranno di due o tre film tra i più rilevanti, discussi o anche solo quelli su cui vale la pena sapere qualcosa, tra quelli che saranno al cinema nel weekend. Con l’obiettivo di raccontare cosa c’è di bello (o no) da vedere al cinema e capire insieme come mai si fanno certi film e non altri, cosa ci dicono le loro trame, la loro storia produttiva o il loro eventuale successo.

La prima puntata è già disponibile e parla di due tra le prime uscite natalizie che stanno arrivando al cinema in questi giorni: The Smashing Machine con Dwayne Johnson, ispirato alla vita dell’atleta professionista di MMA Mark Kerr, e la seconda parte del musical con maggiori incassi di tutti i tempi, Wicked. E poi nella puntata rispondendo anche a una domanda che potrebbe essersi fatto chi è solito leggere le recensioni dei film, e cioè: come fanno i critici a vedere i film prima dell’uscita al cinema? Quando li vedono, dove e come si fa ad accedere a queste proiezioni?

– Ascolta la prima puntata di Dicono che è bello al cinema

Gabriele Niola è critico e giornalista di cinema e collabora da tempo con il Post scrivendo di film e serie e raccontando e spiegando i meccanismi dell’industria. Nella sua newsletter settimanale Dicono che è bello consiglia alle persone abbonate al Post film e serie tv, nuovi o del passato più o meno recente, da vedere in streaming.

Bianca Ferrari è nata a Bologna nel 1996 e dal 2023 vive a Roma, dove lavora come critica cinematografica e divulgatrice culturale. Ha collaborato per anni con la Cineteca di Bologna come tutor didattica e redattrice, per poi approdare a Badtaste come critica cinematografica e podcaster.

Dicono che è bello al cinema uscirà ogni giovedì alle 18 sul sito e sull’app del Post e sulle principali piattaforme di podcast (Spotify e Apple Podcasts). I primi mesi sarà aperto a chiunque voglia ascoltarlo, successivamente entrerà a far parte dell’offerta per le persone abbonate al Post.