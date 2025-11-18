Le possibili avversarie dell’Italia agli spareggi dei Mondiali di calcio

Giovedì alle 13 ci sarà il sorteggio degli spareggi in cui 16 nazionali europee, tra le quali l’Italia, si giocheranno l’ultima possibilità di qualificarsi ai prossimi Mondiali maschili di calcio. Vi partecipano le 12 seconde classificate dei gironi di qualificazione e le 4 migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024-2025 che non hanno concluso le qualificazioni al primo o al secondo posto.

I playoff si giocano su due turni, quindi per arrivare ai Mondiali l’Italia deve vincere una “semifinale” e una “finale”. L’Italia è in prima fascia nel sorteggio, perché ha una posizione migliore nel ranking mondiale, e in semifinale affronterà una nazionale di quarta fascia, quindi una tra Romania, Svezia, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Si giocherà su partita secca in Italia, con eventuali supplementari e tiri di rigore in caso di parità. Svezia e Macedonia del Nord sono le squadre che eliminarono l’Italia agli spareggi per i Mondiali del 2018 e del 2022.

Sono quattro squadre in teoria meno forti dell’Italia, tutte posizionate oltre il quarantesimo posto del ranking mondiale (l’Italia, pur non giocando i Mondiali dal 2014, è nona). Sulla carta la Svezia è la più temibile; ha in particolare due attaccanti molto forti, Viktor Gyökeres dell’Arsenal e Alexander Isak del Liverpool, ma ha giocato un girone di qualificazione disastroso (è arrivata ultima nel suo girone dietro a Svizzera, Kosovo e Slovenia): giocherà i playoff solo grazie ai ripescaggi dalla Nations League. Di recente ha cambiato allenatore, nominando l’inglese Graham Potter, che all’esordio però ha perso 4-1 contro la Svizzera. Le altre tre sono squadre organizzate, ma senza calciatori fenomenali.

Qualora l’Italia riuscisse a vincere contro la prima avversaria, affronterebbe nella decisiva “finale” la vincente di una semifinale tra una squadra di seconda fascia e una di terza. In seconda fascia ci sono Polonia, Galles, Cechia e Slovacchia; in terza Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo. Questo secondo turno degli spareggi non sarà per forza in casa della squadra con il ranking migliore: sarà infatti sorteggiata la squadra che giocherà in casa.

Queste squadre, in particolare quelle di seconda fascia, sono già più temibili. La Slovacchia ha battuto la Germania nella partita di andata dei gironi di qualificazione, e agli scorsi Europei fu eliminata agli ottavi di finale dall’Inghilterra solo a causa di un gol all’ultimo minuto. Nella Polonia giocano calciatori forti ed esperti come Robert Lewandowski e Piotr Zielinski. Il Galles è ormai una presenza abbastanza stabile nei principali tornei internazionali.

Giovedì durante i sorteggi l’Italia conoscerà sia la sua avversaria in semifinale, sia da quale partita tra seconda e terza uscirà l’avversaria dell’eventuale finale. Le due partite si giocheranno il 26 e il 31 marzo del 2026.