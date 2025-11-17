In Cile ci sarà un ballottaggio tra la candidata del governo di sinistra e un ultraconservatore

Alle elezioni presidenziali in Cile andranno al ballottaggio Jeannette Jara e Antonio Kast. Jara è la candidata proposta dall’attuale governo di sinistra, fa parte del Partito Comunista e ha ottenuto il 26,8 per cento dei voti, in linea con le aspettative; Kast, del Partito Repubblicano, di estrema destra, ha ottenuto il 23,9 per cento. Il secondo turno si terrà il prossimo 14 dicembre, ed è probabile che lo vinca Kast: perché ha ottenuto il sostegno di altri candidati di destra (mentre Jara è l’unica a sinistra) e perché storicamente il blocco dell’opposizione è favorito alle presidenziali cilene.

Kast è un ultraconservatore liberista, nostalgico della dittatura di Augusto Pinochet e politicamente vicino al presidente di El Salvador Nayib Bukele, noto per il suo approccio molto duro contro le gang e il ricorso a incarcerazioni di massa. Jara ha invece un programma piuttosto moderato: è previsto che come prima mossa politica dopo la vittoria del primo turno lasci il Partito Comunista di cui fa parte, per mostrarsi come una candidata più trasversale.

Nonostante sia arrivata prima, Jara ha ottenuto un consenso inferiore al gradimento mantenuto a lungo dal presidente in carica Gabriel Boric, il più a sinistra nella storia del paese, che nei suoi primi tre anni di governo (da marzo del 2022) è rimasto saldamente attorno al 30 per cento. Negli ultimi tempi aveva avuto un calo di popolarità e il mandato presidenziale, che dura quattro anni, scadrà tra pochi mesi. Jara è stata ministra del Lavoro di Boric fino allo scorso aprile. In campagna elettorale aveva provato a ridimensionare la narrazione allarmista delle destre sulla sicurezza promuovendo alcune delle misure economiche approvate dal governo di cui ha fatto parte (per esempio alzare lo stipendio e la pensione minimi, ridurre l’orario della settimana lavorativa), non riuscendoci del tutto.

Tra gli altri numerosi candidati della destra, quello che ha ottenuto il miglior risultato è stato inaspettatamente Franco Parisi, un economista a capo di un partito populista: i sondaggi lo davano sotto al 10 per cento ma ha ottenuto il 19,7 per cento dei voti, superando il candidato di estrema destra Johannes Kaiser, del Partito Nazionale Libertario (13,9 per cento), ed Evelyn Matthei, della destra tradizionale (“Chile Vamos”), che ha ottenuto il 12,5 per cento.

Quella di domenica è stata per certi versi un’elezione eccezionale, perché era la prima in cui per elettori ed elettrici era obbligatorio andare a votare per effetto di una legge del 2022 (pena una multa tra i 30 e i 100 euro). Il tema centrale della campagna elettorale era stato quello della sicurezza: nonostante il Cile sia un paese mediamente più sicuro degli altri nella regione, la percezione di criminalità è alta, e questo ha favorito le destre, che hanno molto insistito sul tema facendo diverse proposte radicali.

Si votava anche per rinnovare tutta la Camera (155 deputati) e metà del Senato (25 senatori): lo scrutinio dei voti non è ancora terminato.