L’ex prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina è stata condannata a morte

Il Tribunale dei crimini internazionali del Bangladesh ha condannato a morte l’ex prima ministra Sheikh Hasina per crimini contro l’umanità, per la violenta repressione che ordinò a seguito delle grandi proteste antigovernative cominciate a luglio del 2024. Secondo diverse stime, negli scontri con la polizia furono uccisi più di 600 manifestanti, e almeno 11mila furono arrestati: furono gli scontri più violenti dal 1971, cioè da quando il Bangladesh ottenne l’indipendenza dal Pakistan.

La pena massima per questo tipo di reato è appunto la pena di morte, ma è prevista la possibilità di appello presso la Corte Suprema. Hasina ora vive in India, dove è fuggita nell’agosto 2024 proprio per via delle proteste contro il suo governo. Il Bangladesh ha chiesto la sua estradizione, che però finora non è stata approvata dal governo indiano. Al momento quindi per il Bangladesh è impossibile eseguire la pena.

Hasina ha 78 anni ed è stata la prima ministra più longeva della storia del Bangladesh, che ha governato dal 2009 al 2024 e in precedenza dal 1996 al 2001. È la figlia maggiore di Sheikh Mujibur Rahman, il politico che dichiarò l’indipendenza del Bangladesh e fondò il partito Lega Awami, di orientamento progressista, che è ora guidato da lei.

Nel tempo la figura di Hasina è diventata molto controversa: nonostante si sia sempre opposta alle dittature militari e si sia impegnata a promuovere politiche a favore delle donne e delle fasce più povere della popolazione, col passare degli anni il suo governo era diventato sempre più autoritario. A cause delle lunghe proteste Hasina era scappata nel 2024 in India con un elicottero. Lei ha sempre respinto ogni responsabilità.

Oltre ad Hasina sono stati condannati l’ex ministro dell’Interno, Asaduzzaman Khan Kamal, e il capo della polizia, Abdullah al Mamun (quest’ultimo era l’unico presente in aula). Sono tutti stati ritenuti colpevoli di aver permesso l’uso della forza contro le persone che hanno partecipato alle proteste del 2024. Dopo la lettura della sentenza ci sono stati applausi e gesti di gioia tra chi era nel pubblico.

La sentenza arriva a distanza di pochi mesi dalle elezioni parlamentari, previste a febbraio, da cui però il partito di Hasina Lega Awami è stato escluso.

– Leggi anche: Chi è Sheikh Hasina