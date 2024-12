Il Bangladesh ha chiesto all’India di estradare l’ex prima ministra Sheikh Hasina

Lunedì il governo del Bangladesh ha inviato una richiesta formale all’India per l’estradizione dell’ex prima ministra Sheikh Hasina, fuggita a New Delhi quest’estate. Il 5 agosto Hasina si era dimessa ed era fuggita in India a seguito delle grandi proteste antigovernative cominciate a luglio e represse con violenza su suo ordine. Diverse centinaia di persone erano state uccise negli scontri con la polizia, che ne aveva arrestate almeno 11mila.

Il consigliere per gli Affari esteri del Bangladesh, Md. Touhid Hossain, ha spiegato di voler riportare Hasina in Bangladesh per il «processo giudiziario». Almeno 94 procedimenti penali sono stati avviati contro Hasina e i suoi collaboratori: le accuse contro di loro vanno dall’omicidio alla tortura, dalla sparizione forzata al rapimento, dai crimini contro l’umanità al genocidio. Il ministero degli Esteri indiano ha confermato di avere ricevuto la richiesta, scrive Associated Press, ma non ha dato altri dettagli.

A ottobre il Tribunale internazionale dei crimini del Bangladesh aveva ordinato l’arresto di Hasina e di altre 45 persone, accusate di essere coinvolte a vario titolo nelle violenze.

