Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Valerio Clari racconta perché la crisi della BBC la si vedeva arrivare; Alice De Luca parla della disputa per gestire un laghetto umbro diventato famoso sui social; e Matilda Ferraris spiega perché si vedono meno fidanzati sui social.

La crisi della BBC si vedeva arrivare

Quello legato a Trump è l’ultimo di una serie di errori, problemi e polemiche che rischiano di compromettere la credibilità dell’azienda

Un laghetto trasparente diventato famoso sui social e la disputa per gestirlo

In Umbria il comune di Narni e una famiglia del posto litigano per questa pozza d’acqua, molto visitata e molto remunerativa

Ora sui social i fidanzati vengono un po’ nascosti

Un discusso articolo ha notato che per certe influencer documentare la propria relazione tradizionale è diventato sconveniente

