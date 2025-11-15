In Liguria la pioggia e il vento hanno provocato una frana, allagamenti e altri danni

In Liguria sono in corso da ore forti piogge, venti e grandinate che hanno provocato una frana, allagamenti e vari altri problemi: i danni principali sono per ora concentrati soprattutto nella zona ovest di Genova.

Una tromba d’aria ha fatto cadere alcuni container nella zona portuale di Prà; a Pegli, più o meno nella stessa zona, è crollato un muraglione che ha colpito alcune automobili parcheggiate e causato l’interruzione di gas ed energia elettrica nella zona; sempre in quell’area sono caduti alcuni alberi, anche in quel caso colpendo le automobili parcheggiate; si è anche ribaltato un furgone. Al momento non ci sono notizie di persone morte o ferite.

La frana si è verificata a Vesima, sempre nel comune di Genova: sono caduti massi e detriti su una strada, interrompendone la circolazione. A Borzoli, nella zona nord di Genova, è esondato il rio Fegino, allagando alcuni sottopassi. Nel frattempo sono stati cancellati alcuni voli all’aeroporto di Genova.