Un uomo si è fatto esplodere a Islamabad uccidendo almeno 12 persone

Martedì un uomo si è fatto esplodere fuori dall’Alta Corte di Islamabad, in Pakistan, uccidendo almeno 12 persone e ferendone più di 20, che ora sono ricoverate in ospedale, alcune delle quali in condizioni gravi. Gli attacchi di questo tipo non sono rari in Pakistan, dove operano diversi gruppi armati, ma lo sono a Islamabad, che è una città relativamente sicura perché piena di controlli, per via della presenza delle sedi delle istituzioni. L’Alta Corte si trova in un quartiere pieno di uffici governativi.

A confermare la natura di attacco terroristico dell’esplosione è stato il ministro dell’Interno Mohsin Naqvi, che ha detto che l’uomo era arrivato davanti al tribunale a piedi, con l’intenzione di entrare nell’edificio, e che quando non ci è riuscito si è fatto esplodere vicino a una camionetta della polizia.

Nessun gruppo terroristico ha per ora rivendicato l’attacco, che è avvenuto a poche ore di distanza da un’esplosione che ha ucciso 13 persone a Delhi, in India, e su cui le autorità indiane stanno indagando come attentato terroristico. Al momento però non ci sono informazioni che facciano pensare a un collegamento fra i due episodi.