Il Regno Unito darà assistenza militare al Belgio dopo gli avvistamenti di droni attribuiti alla Russia

Il capo di stato maggiore britannico, Richard Knighton, ha detto che il Regno Unito fornirà assistenza militare al Belgio dopo gli avvistamenti di droni vicino ad aeroporti e basi militari del paese avvenuti nelle ultime due settimane. La presenza dei droni, secondo l’intelligence belga, è responsabilità della Russia e aveva portato a sospendere i voli negli aeroporti di Bruxelles-Zaventem, il principale del paese, e di Liegi. Il Regno Unito manderà sia personale sia attrezzature. Venerdì anche il ministero della Difesa tedesco ha annunciato misure analoghe, sempre su richiesta del governo belga.

Negli ultimi due mesi diversi aeroporti europei – fra cui quelli di Monaco di Baviera in Germania, Copenaghen e Aalborg in Danimarca, Oslo in Norvegia – erano stati costretti a sospendere i voli a causa di avvistamenti di droni non identificati, che erano poi stati attribuiti alla Russia. Dall’inizio della guerra in Ucraina, le incursioni e gli episodi di sabotaggio da parte della Russia sono diventati sempre più frequenti e a settembre la NATO aveva annunciato una nuova missione con l’obiettivo di rafforzare le difese aeree dei paesi dell’est Europa, che finora erano stati i più esposti.

– Leggi anche: Un po’ di risposte su tutti questi droni e attacchi russi in Europa