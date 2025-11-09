Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Valerio Clari racconta come Zohran Mamdani è diventato sindaco di New York quando un anno fa era sconosciuto; Gabriele Niola spiega come mai escono tutti questi film horror; e Gianluca Cedolin intervista Marco Balich, il boss delle cerimonie (olimpiche).

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Da sconosciuto a sindaco di New York in un anno

Ci è riuscito Zohran Mamdani, grazie a scelte azzeccate e difficoltà trasformate in punti di forza: ma ora arriva il difficile

Da dove escono tutti questi film horror

Da alcuni anni è il genere di maggior successo al cinema, e si è evoluto in varietà e qualità

Il boss delle cerimonie, olimpiche

Marco Balich ne ha organizzate molte, e mentre lavora a quella di Milano Cortina dice che sono sempre «un carnevale di Rio con una liturgia da funerale del papa»