Jannik Sinner è tornato al primo posto della classifica mondiale dei tennisti

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Parigi, tornando così al primo posto della classifica mondiale del tennis maschile. Fino a questa vittoria al primo posto c’era il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che però martedì aveva perso a sorpresa la sua prima partita del torneo contro l’inglese Cameron Norrie. Sinner era già stato primo in classifica da giugno del 2024 fino allo scorso 7 settembre, quando Alcaraz lo aveva battuto vincendo gli US Open. La classifica verrà formalmente aggiornata domani.

Sinner ha vinto il Masters 1000 contro il canadese Felix Auger-Aliassime in 2 set, con un punteggio di 6-4, 7-6. Auger-Aliassime è ora al decimo posto della classifica.

I tornei Masters 1000 come quello di Parigi sono i più importanti dopo i quattro tornei del Grande Slam (“1000” è il numero di punti che guadagna chi vince il torneo). Prima della fine dell’anno Sinner e Alcaraz hanno in programma di giocare ancora le ATP Finals, il torneo in cui si sfidano i migliori 8 tennisti della stagione, che si terranno a Torino dal 9 al 16 novembre: è lì che si deciderà definitivamente il primo posto della classifica mondiale per il 2025 (le ATP Finals mettono in palio dai 1.100 ai 1.500 punti per il vincitore: dipende da quante partite si vincono). Possono contendersi il primo posto solo Alcaraz e Sinner: il terzo in classifica, Alexander Zverev, ha oltre 4mila punti in meno dei primi due.

