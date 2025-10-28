Alcaraz ha perso a sorpresa al primo turno del torneo di Parigi Bercy: Sinner può tornare al primo posto della classifica mondiale

Il tennista spagnolo numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz, ha perso a sorpresa al primo turno del torneo di Parigi Bercy contro l’inglese Cameron Norrie, che l’ha battuto in rimonta e in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. È una notizia rilevante non solo perché è una vittoria inaspettata (Norrie è il numero 31 del ranking), ma anche perché rimette in discussione il primo posto della classifica mondiale da qui a fine anno, e anzi già da questo torneo: se Jannik Sinner dovesse vincerlo, supererebbe Alcaraz al primo posto. Con questa sconfitta Alcaraz perderà un centinaio di punti in classifica, scendendo a 11.250: Sinner al momento ne ha 10.500 e vincendo salirebbe a 11.500.

Parigi Bercy è un torneo della categoria Masters 1000, i più importanti dopo i quattro tornei del Grande Slam (“1000” è il numero di punti che guadagna chi vince il torneo). Prima della fine dell’anno Sinner e Alcaraz hanno in programma di giocare ancora le ATP Finals di Torino, il torneo in cui si sfidano i migliori 8 tennisti della stagione, che si terranno dal 9 al 16 novembre: comunque dovesse andare il torneo di Parigi Bercy, è lì che si deciderà definitivamente il primo posto della classifica mondiale per il 2025 (le ATP Finals mettono in palio in tutto 1.500 punti per il vincitore). Possono contendersi il primo posto solo Alcaraz e Sinner: il terzo in classifica, Alexander Zverev, ha oltre 4mila punti in meno di Sinner.