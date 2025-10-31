Le persone morte per l’uragano Melissa nei Caraibi sono 49

Caricamento player

Nei Caraibi le persone morte a causa dell’uragano Melissa, la più forte tempesta tropicale registrata quest’anno in tutto il mondo, sono almeno 49, secondo i dati forniti dalle autorità di alcuni paesi della regione. Ad Haiti il governo ha confermato che sono morte almeno 30 persone, e che al momento 20 sono disperse. Il governo giamaicano ha detto che i morti sono almeno 19, ma che le ricerche e i soccorsi sono ancora in corso.

Entrambi i paesi sono tra quelli che hanno subito le conseguenze peggiori dell’uragano, che dopo avere attraversato la Giamaica, Cuba, Haiti e le Bahamas si sta dirigendo verso il nord dell’oceano Atlantico oltre l’arcipelago delle Bermuda.

L’uragano non è arrivato direttamente ad Haiti ma vi ha causato giorni di forti piogge: almeno 23 persone, tra cui 10 bambini, sono morte dopo l’esondazione di un fiume, nella città di Petit-Gôave nel sud-ovest dell’isola.

In Giamaica, il paese dove l’uragano si è abbattuto con maggior violenza, ci sono centinaia di migliaia di persone senza elettricità, e molte case e infrastrutture distrutte: l’aeroporto e il porto di Kingston hanno riaperto giovedì, e sono iniziate le consegne dei primi aiuti internazionali. L’intensità della tempesta è stata minore sull’area di Kingston, che è anche quella più densamente popolata, ma l’uragano ha causato grosse devastazioni nel centro dell’isola. Al momento i soccorritori stanno lavorando per riaprire le strade che sono ancora bloccate e raggiungere le comunità più isolate.

A Cuba l’arrivo dell’uragano aveva portato all’evacuazione di circa 735mila persone che vivono nella parte orientale dell’isola, che è stata quella maggiormente esposta all’uragano. Per il momento però non ci sono notizie di persone morte. Cuba (proprio come Haiti) è un paese in grossa difficoltà economica, e in cui riparare i danni causati dall’uragano sarà difficile. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che da anni l’isola è sottoposta a un regime di sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti, che rendono più difficile procurarsi il materiale necessario per gli aiuti: in questo caso però gli Stati Uniti hanno detto che sono pronti ad aiutare Cuba.

Centinaia di persone sono state evacuate anche nelle Bahamas, dove per il momento non ci sono notizie di morti. Quando in Italia era giovedì notte Melissa è arrivato a Bermuda, un arcipelago dipendente dal Regno Unito al largo dell’oceano Atlantico con circa 60mila abitanti, ma anche lì secondo le prime informazioni non ha causato morti: per precauzione il governo ha chiuso le scuole, sospeso i traghetti e chiuso la strada principale della Causeway, una striscia di terra bonificata al livello del mare che collega due isole dell’arcipelago.

Quando aveva attraversato la Giamaica, martedì, l’uragano Melissa era un uragano di categoria 5, cioè quella più devastante nella scala Saffir-Simpson, che ne misura la forza dei venti. Mentre procedeva verso nord però ha perso intensità, riducendosi progressivamente a una tempesta tropicale (una classificazione che indica un tipo di perturbazione più debole di un uragano).