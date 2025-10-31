La Sagrada Familia è diventata la chiesa più alta del mondo

Caricamento player

Giovedì la chiesa della Sagrada Familia, a Barcellona, è diventata la più alta del mondo, dopo che gli operai che la stanno costruendo hanno piazzato la prima parte di una croce in cima alla torre centrale. In questo momento ha un’altezza massima di 162,91 metri, e ha superato quella che adesso è la seconda più alta, cioè il duomo della città di Ulma, in Germania, che misura 161,53 metri. In futuro l’altezza della Sagrada Familia aumenterà ancora: quando la croce verrà completata la torre centrale sarà di 172 metri.

La Sagrada Familia è l’edificio più noto di Barcellona. È stata progettata dall’architetto catalano Antoni Gaudí, che prese in consegna i progetti originali e decise di ampliarli di molto, trasformando l’edificio in una grande cattedrale, che ha uno stile architettonico unico e che l’ha resa famosissima. La prima pietra della costruzione fu posta nel 1882. I lavori sono in corso da allora, gestiti da una fondazione e finanziati da contributi di turisti e fedeli.

Il video della posa di parte della croce sulla torre centrale e più alta della Sagrada Familia, ieri.

I lavori della Sagrada Familia continuano da tantissimo tempo un po’ per la dimensione del progetto e un po’ anche perché negli anni hanno subìto ritardi. Per esempio durante la guerra civile spagnola alcuni anarchici catalani distrussero i modelli creati da Gaudí, che avrebbero dovuto guidare la costruzione, e i lavori vennero sospesi per diversi anni, riprendendo solo a partire dagli anni Cinquanta. Più recentemente i lavori sono stati interrotti durante l’epidemia di Covid.

Secondo i piani la costruzione della torre centrale della Sagrada Familia dovrebbe terminare nel 2026 e coincidere con il centenario della morte di Gaudí. La costruzione dell’edificio, però, non sarà ancora completata del tutto: i lavori dovrebbero continuare almeno fino al 2034. Il progetto prevede anche alcune parti molto contestate, come la costruzione di una grande scalinata che dovrebbe portare alla demolizione di vari edifici nei pressi della cattedrale.