È morto il sassofonista James Senese

James Senese, uno dei più noti e apprezzati sassofonisti italiani, famoso per aver fatto parte per molti anni della band di Pino Daniele e per aver collaborato con jazzisti di fama internazionale come Gil Evans, è morto a 80 anni. Senese era stato ricoverato a fine settembre all’ospedale Cardarelli di Napoli, per via di una grave infezione polmonare.

notizia in aggiornamento