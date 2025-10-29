È morto il sassofonista James Senese
Era stato uno dei più famosi musicisti jazz e funk italiani, a lungo collaboratore di Pino Daniele: aveva 80 anni
James Senese, uno dei più noti e apprezzati sassofonisti italiani, famoso per aver fatto parte per molti anni della band di Pino Daniele e per aver collaborato con jazzisti di fama internazionale come Gil Evans, è morto a 80 anni. Senese era stato ricoverato a fine settembre all’ospedale Cardarelli di Napoli, per via di una grave infezione polmonare.
notizia in aggiornamento