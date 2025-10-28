In Giamaica ci si prepara all’arrivo del fortissimo uragano Melissa

La Giamaica sarà raggiunta nelle prossime ore dall’uragano Melissa, che probabilmente sarà la più forte tempesta mai registrata sull’isola caraibica. Per ora ha causato la morte di quattro persone ad Haiti e nella Repubblica Dominicana e di tre persone in Giamaica. Diversi esperti hanno parlato di un possibile impatto «catastrofico» della tempesta sull’isola. Nei giorni scorsi Melissa è diventato un uragano di categoria 4 della scala Saffir-Simpson, che classifica l’intensità degli uragani, con venti fino a 225 chilometri orari, e poi si è ulteriormente intensificato raggiungendo il livello 5, cioè il massimo, con venti fino a 280 chilometri all’ora.

Il National Hurricane Center, la divisione specializzata in uragani dell’amministrazione statunitense, ha affermato che Melissa si sta muovendo «da nord a nord-est» a 4 chilometri all’ora: è previsto che arrivi in Giamaica martedì mattina ora locale. La lentezza con cui si sposta è uno dei principali motivi di preoccupazione, perché l’uragano potrebbe insistere per ore su determinate zone particolarmente vulnerabili, fra cui quelle che come la capitale Kingston sono poco elevate.

Si prevede che l’uragano scaricherà tra i 50 e i 63 centimetri di pioggia su alcune parti dell’isola causando inondazioni improvvise e frane. In vista del suo arrivo l’ONU ha annunciato l’invio di personale a Cuba (dove è previsto che l’uragano arrivi fra martedì e mercoledì) e in Giamaica, dichiarando che è pronto a partire e che lo farà «appena le condizioni meteo lo consentiranno».

Migliaia di persone sono già senza elettricità, in Giamaica. Il governo ha ordinato l’evacuazione di alcune zone di Kingston e di altre parti dell’isola. Il primo ministro Andrew Holness ha esortato ogni cittadino a prepararsi, a rimanere in casa durante la tempesta e a rispettare gli ordini di evacuazione. In alcune aree rurali, gli scuolabus sono stati utilizzati per trasportare le persone verso i quasi 900 rifugi messi a disposizione. A sua volta la ministra dell’Istruzione Dana Morris Dixon, parlando di una tempesta imminente «di una portata mai vista prima», ha spiegato che durante tutto il mese di ottobre ha piovuto molto e che il terreno è dunque già saturo.

Diversi climatologi hanno affermato che l’intensità e le caratteristiche dell’uragano Melissa possono essere ricondotte in parte al cambiamento climatico legato alle attività umane. Le temperature particolarmente alte hanno contribuito a produrre una maggiore evaporazione sulla superficie del mare con la produzione di fronti di aria umida che si sono mescolati con l’aria a una temperatura inferiore. L’incontro tra queste masse di aria con temperatura e umidità differenti ha favorito la produzione dei sistemi nuvolosi che hanno poi portato alla formazione dell’uragano stesso.

L’ultimo grande uragano a colpire la Giamaica fu Gilbert, nel settembre 1988, che causò 40 morti e danni considerevoli. Da allora, sull’isola ci sono stati diversi altri uragani, tra cui Beryl nel luglio 2024, che tuttavia non aveva toccato terra sull’isola. A Cuba le autorità hanno già iniziato a chiudere le scuole e a evacuare i residenti. Proseguendo verso nord, l’uragano potrebbe colpire infine le Bahamas meridionali e le Isole Turks e Caicos, anche se per ora non si sa con quale intensità.