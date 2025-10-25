Jannik Sinner ha battuto Alex De Minaur ed è in finale al torneo di Vienna

Il tennista italiano Jannik Sinner, il numero 2 della classifica mondiale, ha battuto l’australiano Alex De Minaur nella semifinale del torneo di Vienna, in due set e con il punteggio di 6-3, 6-4: si è così qualificato per la sua ottava finale stagionale, dove giocherà contro uno tra il tedesco Alexander Zverev e l’italiano Lorenzo Musetti. Sinner ha già vinto una volta il torneo di Vienna, nel 2023: è un torneo della categoria ATP 500, quindi piuttosto importante (la terza per importanza, dopo gli Slam e i Masters 1000), e poi lo stesso Sinner ha spesso detto di trovarsi molto bene da quelle parti perché si gioca vicino al posto in cui è nato, San Candido in Alto Adige, e i suoi amici e familiari possono andare facilmente a vederlo giocare.

La partita contro De Minaur non è stata mai in discussione, come sempre succede tra i due: Sinner ha un record di 12 vittorie a 0 contro l’australiano, che è un tennista di altissimo livello (è il numero 7 del mondo) ma per le sue caratteristiche soffre particolarmente il modo di giocare di Sinner.