Donald Trump ha graziato il fondatore di Binance, un’importante piattaforma di criptovalute, che era stato condannato per riciclaggio

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha concesso la grazia a Changpeng Zhao, fondatore ed ex amministratore delegato di Binance, una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, che nel 2024 era stato condannato a quattro mesi di carcere per riciclaggio di denaro. Zhao, che è cinese naturalizzato canadese, si era dichiarato colpevole e aveva finito di scontare la pena nel settembre del 2024: secondo il Wall Street Journal, che ha dato per primo la notizia, la grazia è propedeutica alla riabilitazione di Binance, a cui era stato vietato di operare negli Stati Uniti dopo l’indagine su Zhao, accusato insieme alla piattaforma d’aver permesso transazioni illecite di denaro con persone che abitano in paesi soggetti a sanzioni, come Iran e Russia.

La grazia è anche emblematica dell’atteggiamento favorevole dell’amministrazione Trump verso le criptovalute in genere, anche a fini politici. La portavoce Karoline Leavitt infatti ha parlato di una «guerra alle criptovalute dell’amministrazione Biden», il predecessore di Trump. Non è la prima grazia concessa da Trump a imprenditori del settore: l’hanno ricevuta per esempio anche i fondatori di BitMEX, un’altra piattaforma. Il presidente stesso ha investito nel settore, anche creando una sua criptovaluta: la cosa aveva posto un grosso conflitto di interessi, perché nonostante il suo governo sia chiamato a regolamentare il mercato delle criptovalute lui stesso ci speculava, guadagnando milioni di dollari. Sempre il Wall Street Journal aveva sostenuto che la criptovaluta di Trump avesse beneficiato di una partnership con una piattaforma riconducibile a Binance.

