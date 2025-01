Donald Trump ha lanciato una criptovaluta, e vale già parecchio

Venerdì sera, mentre era ospite a un evento dedicato alle criptovalute a Washington, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il lancio di un proprio “meme coin”, una criptovaluta ispirata a un meme o a un fenomeno di cultura pop che non ha un valore intrinseco nel mondo reale, ma che viene scambiato tra investitori attraverso un registro digitale chiamato blockchain. I “meme coin” più famosi sono i dogecoin.

La criptovaluta in questione si chiama $TRUMP e si definisce «l’unico meme coin ufficiale» legato al presidente eletto: negli ultimi anni ne erano emerse varie dedicati a lui, ma nessuna aveva ottenuto il riconoscimento ufficiale di Trump. $TRUMP ha quindi attirato immediatamente enorme attenzione nel settore: nell’arco di poche ore il suo valore è aumentato di oltre il 600 per cento, e sabato mattina si è assestato a una capitalizzazione di mercato di poco superiore ai 32 miliardi di dollari. Al momento l’80 per cento della fornitura di $TRUMP esistente appartiene a CIC Digital LLC, una società di proprietà di Trump. In totale, entro tre anni, verranno fatti circolare un miliardo di token (come si chiama una singola criptovaluta): attualmente quelli in circolo sono 200 milioni.

L’annuncio si inserisce nel contesto di un più ampio interesse di Trump nei confronti del settore delle criptovalute, considerato in larga parte volatile, rischioso e particolarmente esposto alle truffe. Ci si aspetta che durante la sua presidenza, che comincia domani, metta in atto varie politiche favorevoli al settore.