Nel 2024 Donald Trump ha guadagnato quasi 60 milioni di dollari con le criptovalute

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto di aver guadagnato quasi 60 milioni di dollari, nel 2024, attraverso una delle sue imprese attiva nel settore delle criptovalute, in cui negli ultimi tempi ha fatto grosse operazioni commerciali: Trump ha detto di aver guadagnato 57,4 milioni di dollari attraverso la World Liberty Financial, società di criptovalute fondata nel 2024 da Trump e altre persone, tra cui tre dei suoi figli: Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump.

La World Liberty Financial e i conseguenti guadagni di Trump sono da tempo criticati e sotto osservazione per la poca trasparenza, i conflitti d’interessi e la poca supervisione governativa a cui sono sottoposte le operazioni che la riguardano (dato che a dover supervisionare è poi di fatto la stessa persona che possiede la società).

I guadagni ottenuti da Trump grazie alle criptovalute sono stati pubblicati in un documento di oltre 200 pagine diffuso dall’Office of Government Ethics, un ente di controllo degli Stati Uniti, che tra le altre cose rende pubbliche le informazioni finanziarie di funzionari di alto rango del governo, proprio per limitare il più possibile i conflitti di interessi. La società di criptovalute è risultata tra le maggiori fonti di reddito di Trump.

