Il fondatore di Binance, importante piattaforma di scambio di criptovalute, è stato condannato a 4 mesi di carcere per riciclaggio

Changpeng Zhao, fondatore e ex amministratore delegato di Binance, una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute al mondo, è stato condannato a quattro mesi di carcere per riciclaggio di denaro negli Stati Uniti, nell’ambito di un processo avviato nei suoi confronti dal Dipartimento di Giustizia. I pubblici ministeri avevano chiesto per lui una condanna a tre anni di prigione.

Il Dipartimento di Giustizia aveva avviato un’indagine nei confronti di Zhao e di Binance nel 2022, con l’accusa di aver permesso transazioni illecite di denaro negli Stati Uniti a persone che abitano in paesi soggetti a sanzioni, come l’Iran e la Russia. Changpeng Zhao, che è cinese naturalizzato canadese, si era dimesso da Binance lo scorso novembre e si era dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro.