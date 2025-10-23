Un giocatore e un allenatore di NBA, Terry Rozier e Chauncey Billups, sono stati arrestati in un’indagine sul gioco d’azzardo

Giovedì Terry Rozier, giocatore della squadra di basket dei Miami Heat, e Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers, sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine federale degli Stati Uniti sul gioco d’azzardo. Le accuse fanno riferimento a due indagini collegate ma diverse: una, con sei indagati incluso Rozier, riguarda scommesse illecite e l’altra, con 31 indagati fra cui Billups, partite di poker truccate. Tre persone sono indagate per entrambi i casi: fra di loro c’è l’ex giocatore di basket Damon Jones.

Rozier gioca da otto anni in NBA, il principale campionato di basket nordamericano. Il mese scorso era stata archiviata un’indagine interna all’NBA su presunti flussi sospetti di scommesse su una sua partita del 2023, quando giocava per i Charlotte Hornets: nel corso della partita c’era stato un numero insolitamente alto di scommesse riguardanti le sue statistiche, e poco dopo lui aveva lasciato il campo per un infortunio. Billups in passato è stato un giocatore molto forte e vinse l’NBA nel 2004 con i Detroit Pistons.

Le scommesse sportive negli Stati Uniti sono state legalizzate (da 38 stati) solo nel 2018, dopo una sentenza della Corte Suprema. Da quel momento il settore è cresciuto tantissimo: in sette anni sui siti legali di scommesse sportive sono stati spesi quasi 500 miliardi di dollari.