È stata archiviata l’indagine per evasione fiscale sulla seconda persona più ricca d’Italia

Il giudice per le indagini preliminari (GIP) di Bologna ha archiviato l’indagine per evasione fiscale contro Andrea Pignataro, la seconda persona più ricca d’Italia dopo l’imprenditore del settore dolciario Giovanni Ferrero.

Pignataro è il fondatore del gruppo Ion, che si occupa di fintech, cioè dello sviluppo di strumenti digitali per l’analisi dei dati a uso delle aziende di finanza e consulenza: la procura lo aveva accusato di aver evaso circa mezzo miliardo di euro di tasse tra il 2013 e il 2023, cercando di dimostrare che gli interessi del gruppo e dell’imprenditore fossero in Italia, nonostante le sedi della sua azienda siano all’estero.

A giugno Pignataro aveva raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento di 280 milioni di euro in 5 rate: neanche un quarto della cifra originaria, ma comunque una somma ragguardevole e una delle più alte pattuite con l’Agenzia delle Entrate in casi simili.

Il GIP di Bologna ha archiviato l’indagine sostenendo che Pignataro abbia effettivamente il centro dei propri affari e interessi all’estero e non in Italia. Come ha scritto il Corriere della Sera, il GIP ha precisato che le accuse nei confronti di Pignataro erano nate anche dalla scarsa chiarezza della normativa tributaria nel periodo risalente ai fatti che gli erano stati contestati.

In sostanza, secondo il GIP, Pignataro aveva continuato a mantenere in Italia la sede principale dei propri affari sulla base del criterio del “domicilio”, piuttosto ambiguo per come era stato formulato dalla legge (poi modificata nel 2023). Il GIP ha detto che che la poca chiarezza della legge avrebbe reso Pignataro inconsapevole di stare commettendo un reato.

