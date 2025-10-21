Stanno demolendo una facciata della Casa Bianca

Lunedì sono cominciati i lavori di demolizione della facciata dell’ala orientale della Casa Bianca a Washington, sede della presidenza degli Stati Uniti. Un bulldozer ha distrutto un pezzo di edificio in vista della costruzione di una grande sala da ricevimenti voluta da Donald Trump. Trump ha fatto molti lavori di rinnovamento alla Casa Bianca, ma questo è il più grande da quando Harry Truman nel 1951 modificò l’ala ovest, quella dedicata agli uffici dei collaboratori di governo.

La nuova sala da ricevimenti sarà grande oltre 8.300 metri quadrati e ospiterà fino a 650 persone sedute (anche se lunedì Trump ha parlato di una capacità di 999 persone). L’attuale sala più grande della Casa Bianca, la East Room, ha una capacità di 200 persone.

L’ala est della Casa Bianca è quella normalmente occupata dalla first lady e dai suoi collaboratori. Secondo informazioni del New York Times, Melania Trump e il suo staff da giorni avrebbero svuotato parte dell’edificio e si sarebbero trasferiti in altre aree della Casa Bianca.

Trump aveva annunciato i lavori di costruzione della sala da ricevimenti a luglio, sostenendo però che non avrebbero comportato la distruzione di pezzi della Casa Bianca. Lunedì il Washington Post ha ottenuto delle foto delle demolizioni, probabilmente scattate dall’edificio di fronte alla struttura, quello del dipartimento del Tesoro. Nelle ore successive una circolare interna al dipartimento ha vietato ai dipendenti di condividere immagini dei lavori.

I costi erano stati inizialmente stimati in 200 milioni di dollari, ma sono poi cresciuti a 250: l’amministrazione ha detto che sono tutti coperti dalle donazioni di grandi aziende, fra cui Apple, Amazon, Lockheed Martin (ingegneria aerospaziale e difesa) e Coinbase (criptovalute).

A fine luglio, quando annunciò la costruzione, l’amministrazione del presidente Trump fornì anche dei rendering della futura sala: lo stile architettonico sarà coerente con quello degli altri edifici della Casa Bianca, gli interni caratterizzati da colonne ornate con capitelli con elementi dorati, soffitto a cassettoni, lampadari di cristallo e candelabri. La facciata esterna sarà in stile neoclassico.

La nuova sala si aggiunge a una serie di modifiche apportate da Trump ad alcune stanze della Casa Bianca: per esempio lo Studio Ovale e la Cabinet Room (che si trovano nell’ala ovest) si sono riempite di elementi dorati, il Rose Garden è stato rinnovato con tavolini e ombrelloni, e due pennoni con enormi bandiere sono stati aggiunti sulle due facciate principali dell’edificio. Trump recentemente ha anche presentato il progetto di un Arco di Trionfo da costruire di fronte al Lincoln Memorial, sull’altra sponda del fiume Potomac, che separa Washington dalla Virginia ed è distante pochi isolati dalla Casa Bianca.

