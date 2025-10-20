Tre uomini sono stati fermati per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket

Lunedì tre uomini sono stati fermati per l’assalto al pullman di tifosi del Pistoia Basket, in cui è stato ucciso un uomo di 65 anni, Raffaele Marianella: due hanno 31 anni e uno 53, e secondo Ansa due di loro sarebbero legati all’estrema destra. Per ora non si sa di più. I tre sono stati portati in carcere. La procura di Rieti sta indagando per omicidio volontario.

L’assalto al pullman è avvenuto domenica sera dopo la partita di Serie A2 tra Pistoia e Sebastiani Rieti, vinta da Pistoia. Un gruppo di tifosi del Rieti gli ha lanciato contro pietre e mattoni che hanno sfondato il parabrezza e colpito Marinella, che era l’autista di scorta. Dodici persone erano poi state portate in questura e identificate.