I libri sull’amore tra Hermione Granger e Draco Malfoy

Il romanzo Alchemised, uscito in Italia il 30 settembre, è stato il quarto libro più venduto della scorsa settimana e il suo successo è un caso esemplare di una serie di tendenze recenti del mondo dell’editoria. Alchemised è infatti un romantasy, un genere a metà tra il romance e il fantasy che da alcuni anni ha parecchio successo tra i lettori giovani e sui social, specialmente su TikTok. Ma è soprattutto un romanzo tratto da una fanfiction, cioè da un racconto amatoriale pubblicato online che ha come protagonisti personaggi di altri romanzi o film di successo.

Nello specifico Alchemised è tratto da una fanfiction della scrittrice statunitense SenLinYu, i cui protagonisti sono due personaggi della saga di Harry Potter: Draco Malfoy e Hermione Granger. Le storie d’amore tra i due (che nella saga originale non si sopportano) hanno da anni enorme successo online. In Italia negli ultimi mesi sono usciti tre libri ispirati a questo filone.

Le fanfiction dette “Dramione”, in cui la relazione antagonista tra Draco e Hermione è all’origine di relazioni romantiche e sessuali tra i due, sono tra le più diffuse; sulla piattaforma di fanfiction Archive of Our Own (AO3) ci sono oltre 36mila racconti in questa categoria. Nella sua prima settimana, Alchemised ha venduto in Italia quasi 10mila copie e negli Stati Uniti è ai primi posti dei bestseller settimanali del New York Times. In Italia erano già usciti a luglio Rose in chains di Julie Soto che ha venduto a sua volta oltre 10mila copie, e a settembre Come (non) innamorarsi del nemico di Brigitte Knightley che ne ha vendute circa mille.

Per tutti e tre, le case editrici hanno eliminato i riferimenti espliciti al mondo di Harry Potter per motivi di copyright, conservando però il pubblico e le storie della fanfiction da cui sono tratte.

Le fanfiction esistono da decenni come forma di scrittura amatoriale e gratuita su siti come AO3, Wattpad e Fanfiction. Le leggi sul diritto d’autore e la scarsa considerazione editoriale per queste storie – che sono spesso di genere romance – ha fatto sì che il fenomeno fosse perlopiù ignorato dagli editori per molto tempo. Già nello scorso decennio comunque c’erano stati casi di enorme successo di fanfiction diventate libri: uno è quello di E.L. James Cinquanta sfumature di grigio (del 2011) che era nato come fanfiction di Twilight e un altro è After di Anna Todd (2014), il cui protagonista è ispirato al cantante Harry Styles.

Negli ultimi anni le cose sono un po’ cambiate: i libri romance hanno cominciato a fare ottime vendite e i lettori delle fanfiction sono aumentati grazie alla diffusione dei social. Le case editrici hanno così iniziato a notare maggiormente questi prodotti e a pubblicarne alcuni puntando proprio sul fatto che hanno già una base ampia di potenziali lettori affezionati.

SenLinYu, l’autrice di Alchemised, è una persona non binaria di 34 anni, viene da una famiglia cristiana dell’Oregon ed è cresciuta con un’educazione rigidamente conservatrice per cui le era proibita la lettura di libri contemporanei. SenLinYu ha letto le fanfiction di nascosto finché non è andata via di casa e ha iniziato a scriverne nel 2018, sulle note dello smartphone. I suoi racconti sono stati scaricati milioni di volte e sono stati tradotti in più di venti lingue. Questo è il suo primo romanzo pubblicato.

Pur cambiando nomi e ambientazioni, il libro ha ancora la struttura della fanfiction originaria, intitolata Manacled, un incrocio tra i libri di Harry Potter e la serie tv The Handmaid’s Tale. Manacled immagina un mondo in cui Voldemort ha vinto la guerra del mondo della magia e Hermione, una dei pochi sopravvissuti di Hogwarts, viene ridotta in schiavitù dai Mangiamorte e consegnata a Draco per contribuire a un piano di ripopolamento forzato. Le storie d’amore cosiddette “enemies to lovers”, cioè in cui due personaggi inizialmente antagonisti finiscono per innamorarsi, sono tra le più feconde nel genere romance degli ultimi anni: la trama di Alchemised ricorda per certi versi quella di un altro romance di successo: Il principe prigioniero.

L’autrice racconta di aver avuto alcuni problemi per via della diffusione pirata di Manacled e di aver quindi iniziato a riscriverne la storia slegandola da quella di Harry Potter. Proprio durante la riscrittura era stata contattata dalla casa editrice Penguin Random House, che ne aveva acquistato i diritti a febbraio. Ancora prima che venisse pubblicato negli Stati Uniti, la società di produzione Legendary Entertainment – che ha prodotto tra gli altri i premi Oscar Dune e Inception – ha acquistato i diritti cinematografici di Alchemised per oltre 3 milioni di dollari.

Da quando è uscito, il libro è diventato un fenomeno virale online, anche in Italia, dividendo chi dice di aver pianto a ogni pagina, e chi di averlo trovato privo di costruzione narrativa e inutilmente violento, oltre che degradante per la protagonista femminile. Nei commenti ai video di recensioni su TikTok e Instagram sono nate discussioni tra lettori e lettrici su diversi temi.

Primo tra tutti: c’è chi sostiene che dovrebbe essere chiaro che non è adatto ad un pubblico troppo giovane, che è una grossa fetta di quello attratto da storie romance e fantasy. Rizzoli, che lo pubblica, lo inserisce nei dark fantasy: un sottogenere del fantasy drammatico e pessimista, dove i protagonisti sono spesso moralmente ambigui e il bene e il male si confondono. Nel libro sono infatti stati inseriti avvertimenti sulla presenza di passaggi possibilmente disturbanti per i lettori (tra cui cannibalismo, torture e necrofilia), e in una nota finale è scritto che il fatto che alcune violenze siano raccontate non va preso come un’approvazione da parte dell’autrice verso chi le commette.

Questo non è però bastato a lettori e lettrici che online hanno criticato il modo in cui la violenza viene romanticizzata per rendere più drammatica e coinvolgente la storia d’amore. Per molti il modo in cui vengono affrontati gli abusi e i maltrattamenti che Helena (Hermione) subisce è un problema, e le scuse e i pianti del carceriere (Draco), sono un modo per minimizzare la violenza che le infligge. Il rischio, secondo queste critiche, è quello di giustificare gli stupri e di normalizzare comportamenti violenti all’interno delle relazioni amorose. Tra chi non condivide questo punto di vista c’è chi sostiene che, a libro concluso, gli avvenimenti spieghino ogni comportamento.

C’è chi ha fatto notare come tutto questo sia il risultato di quello che succede quando una storia che nasce nel mondo delle fanfiction diventa un libro: le regole di evasione e rovesciamento delle convenzioni che valgono nelle fanfiction diventerebbero in sostanza meno giustificate nel momento in cui vengono estrapolate dalla piattaforma dove nascono. Quello su cui gran parte del pubblico concorda è la prosa acerba e non eccezionale di un mondo magico che poteva essere curato meglio, nonostante per più di qualcuno sia ugualmente appassionante. Nonostante i tanti commenti critici, sul social di recensioni Goodreads il libro ha più di trentamila voti e una valutazione media di 4,6 stelle su 5.

