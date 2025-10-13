In Toscana gli exit poll danno molto avanti il centrosinistra

Alle 15 hanno chiuso i seggi per le elezioni regionali in Toscana, e subito dopo sono stati pubblicati i primi exit poll, cioè sondaggi che si basano sulle dichiarazioni fatte fuori dai seggi da chi è andato a votare. Prima del voto era dato ampiamente come favorito il presidente uscente di centrosinistra, Eugenio Giani, e gli exit poll confermano questa previsione: Giani, che è del PD ma è sostenuto da una larga coalizione con dentro PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, è dato tra il 55 e il 60 per cento contro il 35-40 per cento del candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi. Antonella Bundu, candidata sostenuta da una lista di sinistra chiamata Toscana Rossa, è data al 5 per cento circa.

I dati di cui si parla sono in particolare instant poll (cioè sondaggi telefonici fatti il giorno del voto) eseguiti da YouTrend e dall’istituto di sondaggi SWG, ed exit poll fatti dall’istituto Opinio. Tra loro differiscono di pochissimo.

L’affluenza è stata notevolmente più bassa rispetto al passato. Nel 2020 era stata del 62 per cento circa, quest’anno è all’incirca al 48 per cento. La Toscana è la quarta regione al voto in questo autunno dopo le Marche, la Calabria e la Valle d’Aosta. Nelle prime due ha vinto il centrodestra, nella terza (dove i cittadini votano il consiglio regionale e non il presidente) ha vinto il partito autonomista Union Valdôtaine. Dopo la Toscana voteranno anche la Puglia, il Veneto e la Campania, tutte insieme il 23 e il 24 novembre.