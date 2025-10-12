La sabbia in casa, in Indonesia

C’è un posto in Indonesia dove le case hanno i pavimenti ricoperti di sabbia: sono solitamente stanze o spazi all’aperto dedicati ai momenti di riposo, oppure all’accoglienza di amici e parenti. È stato raccontato in un reportage fotografico di Associated Press curato dalla giornalista Edna Tarigan e da Dita Alangkara, il principale fotografo dell’agenzia in Indonesia.

Nel reportage si vedono le case di una delle tre comunità costiere che si chiamano Legung Timur, Legung Barat e Dapenda, e proprio per la loro consuetudine di creare “materassi di sabbia” (kasur pasir) sono conosciute come “villaggi di sabbia” (kampung pasir). Hanno qualche centinaio di abitanti e si trovano nella punta nordorientale dell’isola di Madura, nella provincia di Giava orientale, più o meno 200 chilometri a nord ovest di Bali.

Gli abitanti del posto cospargono di sabbia i pavimenti delle camere da letto oppure riempiono con 20 o 25 centimetri di sabbia delle specie di vasche, in particolare nei cortili. Ci sono persone anziane che ci dormono sopra, come se fossero materassi, mentre i bambini ci giocano e le famiglie ci si rilassano a fine giornata.

È consuetudine avere mucchi di sabbia anche nelle botteghe, di modo che i gestori li usino per riposarsi tra un cliente e l’altro. Soprattutto in passato si usavano anche per il parto. Adnan, che ha 55 anni e come molte persone in Indonesia non ha un cognome, ha raccontato ai giornalisti di Associated Press che sua madre lo aveva partorito sulla sabbia, che lui imparò a gattonare sulla sabbia e che sempre sulla sabbia cominciò a stare in piedi: quindi stare in mezzo alla sabbia «è ciò che conosce».

La sabbia è avvolgente e all’ombra resta fresca. Le persone del posto sostengono che faccia dormire meglio, che aiuti a rilassarsi e che abbia anche proprietà curative. Tarigan racconta che in più, secondo gli abitanti, unisce le famiglie e la comunità.

Febry Maharlika, autrice di uno studio della Universitas Komputer Indonesia, una delle principali università della città indonesiana di Bandung, ha spiegato che la sabbia non è solo un elemento fisico nell’ambiente di casa, ma anche un simbolo culturale per queste comunità di pescatori e piccoli commercianti, le cui attività quotidiane in un modo o nell’altro sono legate alla sabbia.

Prenderla per sistemarla nelle proprie case è una consuetudine tramandata di generazione in generazione. Di solito la sabbia viene raccolta dalla spiaggia di Lombang, che si trova qualche chilometro più a est ed è nota per i suoi granelli fini dal colore chiaro. Prima di essere utilizzata, viene setacciata per rimuovere conchiglie, sassolini o altri scarti, e anche per pulirla si usa un grosso setaccio fatto di maglia. Poi si sostituisce con una frequenza che va da tre mesi a un anno.

Con la modernizzazione certe comunità hanno abbandonato l’abitudine di usare la sabbia per dormire. Tarigan dice che una delle preoccupazioni è che pian piano scompaia per la quantità crescente di plastica e rifiuti che ormai si trovano sulle spiagge anche in Indonesia.

