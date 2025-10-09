Il mese scorso al Post è iniziato il terzo workshop/stage dedicato alla formazione e al potenziale coinvolgimento di giovani redattori e redattrici: è un progetto iniziato nel 2023 e che dall’anno scorso ha trovato la collaborazione del Premio Mario Formenton della Fondazione Mondadori, che ha deciso di sostenerlo nella sua decennale intenzione di aggiornare e rinnovare la competenza professionale sul lavoro giornalistico e sulla sostenibilità delle imprese giornalistiche. Diciotto persone tra i venti e i ventisei anni hanno partecipato al progetto – della durata tra i due e i tre mesi -, selezionate e premiate tra le centinaia che si sono candidate in questi tre anni.

Per raccontare questo progetto e parlare più estesamente dell’accesso a questo settore da parte dei giovani, il Post ha organizzato assieme a Fondazione Mondadori un incontro con il direttore del settimanale Internazionale, Giovanni De Mauro, per raccontare come si sono formate e sviluppate le rispettive redazioni. Assieme a De Mauro ci saranno Luca Sofri, direttore editoriale del Post, e Ginevra Falciani della redazione del Post, che ha partecipato al workshop/stage nella sua edizione del 2023. Pietro Formenton racconterà il premio e l’impegno della Fondazione Mondadori per sostenere il progetto.

Martedì 28 ottobre, ore 18,30, Laboratorio di Fondazione Mondadori

via Formentini 10, Milano

Il Premio Mario Formenton della Fondazione Mondadori presenta

Fare i giornalisti

Come il Post e Internazionale costruiscono le loro redazioni

Con Giovanni De Mauro, Ginevra Falciani, Pietro Formenton e Luca Sofri