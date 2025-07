Uno stage/workshop col Post, da settembre

Quello che il Post è diventato in questi anni lo deve in gran parte all’aver investito sulla formazione e sul lavoro di persone molto giovani, spesso senza esperienze giornalistiche o nemmeno professionali, ma con le qualità, le sensibilità e le ambizioni adatte a fare qualcosa di diverso e di buono nell’ambito dell’informazione italiana. La stragrande maggioranza dei giornalisti del Post è entrata in redazione a meno di trent’anni, molti a meno di venticinque: ed è stata una scelta preziosa, appunto, per un progetto che ha provato a costruire un modo proprio di fare informazione ma anche di fare con coerenza le scelte più diverse.

Questo investimento il Post continua a farlo in occasioni e modi diversi: uno di questi è stato, negli ultimi due anni, aver coinvolto persone intorno ai venticinque anni in due esperimenti di stage orientati alla formazione e alla condivisione di approcci e criteri, e in parte anche al lavoro pratico all’interno della redazione: una cosa a metà tra un workshop lungo e un breve stage, a cui hanno contribuito molti giornalisti della redazione. L’obiettivo è di trasmettere e diffondere quello che il Post ha imparato in questi anni e di alimentare un ricambio e un rinnovamento di osservazioni e approcci tra chi farà i giornali tra un anno, cinque o dieci.

Dall’anno scorso questa idea ha incontrato l’interesse della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, che ci ha visto l’occasione per rinnovare la tradizione del Premio Mario Formenton che dal 1990 per quasi trent’anni ha assegnato ogni anno una borsa di studio e garantito uno stage presso testate giornalistiche a giovani laureati, avviando le carriere nelle redazioni italiane di molti giornalisti e protagonisti del mondo editoriale, a partire dalla vincitrice della prima edizione, Concita de Gregorio.

Nel 2025 il Premio Mario Formenton andrà quindi a sei candidati che saranno selezionati in collaborazione con il Post per una nuova edizione di questo workshop/stage, che avrà una durata di sei settimane a tempo pieno, dal 15 settembre al 24 ottobre, e si terrà a Milano. Ognuno dei sei vincitori riceverà dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori una borsa di studio del valore di 2.500 euro. La selezione verrà fatta a partire dalla presentazione delle candidature e di un progetto, attraverso questa pagina su cui si trovano più accurate istruzioni: la scadenza per farlo è il 20 luglio.