Tre mesi col Post

Dopo alcuni anni di novità e impegni che ci hanno sottratto il tempo per seguire adeguatamente questo aspetto, il Post ospiterà cinque stage di tre mesi tra il 2 maggio e la fine di luglio, destinati a persone tra i 20 e i 26 anni: per condividere con loro scelte, linguaggi, priorità e tecniche dell’informazione online come è applicata dal Post, in vista di future eventuali collaborazioni.

Il lavoro al Post ha criteri e inclinazioni giornalistiche che vogliamo condividere, assieme alle cose che abbiamo imparato fino a oggi, e che vogliamo affidare ad altre persone interessate al giornalismo contemporaneo: persone che abbiano la duttilità necessaria ad adattarsi alle molte opportunità di questi tempi, e la brillantezza e iniziativa utili a individuarne di nuove, di opportunità. E la pazienza di studiare e imparare.

Gli stage saranno retribuiti e a tempo molto pieno (dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio), saranno dedicati soprattutto alla formazione – studio matto e disperatissimo -, si svolgeranno in presenza a Milano, e non sono richieste competenze o esperienze specifiche se non un’affinità con gli approcci e le scelte del Post.

Chi voglia candidarsi può farlo da questa pagina.

Le candidature si chiuderanno il 12 marzo.