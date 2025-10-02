C’è stato un attacco armato contro una sinagoga a Manchester, nel Regno Unito: quattro persone sono state ferite

A Manchester, nel Regno Unito, c’è stato un attacco armato contro una sinagoga: un uomo ha guidato la sua macchina contro le persone attorno all’edificio e poi ne ha accoltellate alcune. Quattro sono state ferite: al momento non ci sono notizie di morti o di persone in condizioni critiche. La polizia ha detto di aver sparato all’aggressore (ma non è chiaro se sia morto) e che la situazione è sotto controllo. La sinagoga era la Heaton Park Hebrew Congregation, nel nord di Manchester, e l’attacco è avvenuto in occasione della festa dello Yom Kippur (che in ebraico significa “giorno dell’espiazione”), una delle più solenni della religione ebraica.