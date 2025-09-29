L’“anno sabbatico” di Harry Styles, a Roma

L’ultima volta che il cantante britannico Harry Styles ha partecipato a un evento pubblico era il 23 luglio 2023, l’ultima data del Love on Tour, il suo secondo e partecipatissimo tour musicale da solista. Il concerto si era tenuto in Italia, a Reggio Emilia, e Styles si era commosso durante un lungo e appassionato discorso di ringraziamento, che in parte aveva recitato in un italiano quasi perfetto.

Oltre ad aver studiato la lingua, Styles ha detto spesso di avere un legame speciale con l’Italia e che è il posto dove ha vissuto i momenti più felici della sua vita. Dalla fine del tour ha in effetti iniziato a trascorrere lunghi periodi a Roma, e accade spesso che venga riconosciuto dai fan mentre passeggia o corre, seduto in bar e ristoranti, in mezzo ad altre persone, come se non fosse uno dei cantanti più famosi della sua generazione.

Dall’anno scorso i video dei suoi frequentissimi avvistamenti sono diventati un genere sui social network. Ci sono persone che lo hanno filmato mentre gironzolava per il centro, mentre pedalava su una bicicletta elettrica in tenuta sportiva, e mentre faceva la spesa al supermercato o colazione al bar. Ultimamente poi è stato fotografato spesso in giro per Roma con l’attrice Zoë Kravitz, con la quale sembra abbia una relazione.

Alcuni fan hanno individuato le zone e i luoghi che frequenta spesso o i negozi dove ha fatto acquisti più volte. Uno è il negozio di abbigliamento Schostal, già da tempo un riferimento per molte celebrità internazionali, e ora anche «il posto dove Harry Styles compra i pigiami». Uno dei primi avvistamenti diventati virali online, a giugno dell’anno scorso, era stato a Porta Portese, il mercatino delle pulci più grande e conosciuto di Roma, che si tiene ogni domenica mattina a Trastevere.

Lo scorso maggio era stato fotografato in mezzo alle migliaia di persone che attendevano l’annuncio del nome del nuovo papa in piazza San Pietro.

Quando si rende conto di essere ripreso Styles ignora quasi sempre la telecamera, altre volte invece saluta. Diverse persone hanno raccontato che quando l’hanno incontrato è stato cordiale, e ha acconsentito ad abbracci e altre gentilezze. L’influencer Giulia Torelli ha raccontato qualche mese fa di essere uscita da un negozio di Roma e averlo visto mentre accarezzava il suo cane legato fuori. Quando si è avvicinata lui ha alzato lo sguardo e le ha detto: «Hi, I’m Harry».

Una ragazza ha raccontato con video e foto su TikTok che Styles, suo vicino di casa, l’ha vista in difficoltà mentre tentava di fare manovra in macchina e gliel’ha parcheggiata lui stesso.

Styles ha 31 anni e da quando, nel 2017, è uscito il suo primo singolo da solista, “Sign of the Times”, ha raggiunto un pubblico enorme, arrivando a riempire da solo stadi più grandi di quelli dove aveva suonato con gli One Direction, la boy band con cui iniziò la sua carriera. Negli anni è comparso in film come Dunkirk di Christopher Nolan e Don’t worry darling di Olivia Wilde. In generale ha attirato moltissima attenzione per il suo stile da “uomo della sua generazione”, fluido e molto riconoscibile.

Nonostante le sue numerose apparizioni in giro per Roma, non si sa molto dei suoi periodi trascorsi in Italia e in generale della sua vita dopo la fine del tour. Non ha mai confermato infatti la notizia che iniziò a circolare su alcuni giornali italiani nel 2023, secondo cui avrebbe comprato una casa a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. Styles avrebbe conosciuto il piccolissimo borgo medievale grazie ad Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci di cui è amico.

Non si sa neanche se stia lavorando a un nuovo album, ma tutti i giorni i suoi fan lasciano commenti sotto ai suoi post su Instagram pregandolo di tornare a produrre nuova musica. Anche nel 2018, alla fine del suo primo tour da solista, Styles si era preso una lunga pausa scrivendo “arrivederci, per ora” su Facebook. Oltre che a Roma comunque nell’ultimo anno è stato avvistato spesso anche a Londra, New York e nei giorni scorsi è stato a Berlino, dove ha corso la maratona a cui si era iscritto col nome Sted Sarandos.