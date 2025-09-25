Riaprirà venerdì l’unico varco fra Giordania e Cisgiordania, che era stato chiuso da Israele

Dalle 8 di mattina di venerdì sarà riaperto il varco di Allenby, l’unico passaggio di confine che collega la Giordania alla Cisgiordania, il territorio palestinese che Israele occupa illegalmente da decenni, anche tramite la costruzione di colonie. Israele controlla il varco e lo aveva chiuso una prima volta venerdì scorso, perché il giorno prima l’autista di un camion di aiuti umanitari diretto verso la Striscia di Gaza aveva ucciso due militari israeliani di guardia. Era stato riaperto lunedì, ma poi chiuso a tempo indeterminato il giorno dopo: riaprirà per 4 ore e mezza al giorno, fino alle 12:30 e solo per il passaggio di persone, ma non per quello di merci o aiuti umanitari (passavano di lì quelli provenienti dalla Giordania e diretti a Gaza). Il varco, conosciuto anche come “ponte Re Hussein”, è l’unico che permetta ai palestinesi di uscire dalla Cisgiordania senza passare dal territorio israeliano ed è fondamentale anche per la complessa economia della regione.