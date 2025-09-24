NewsletterPodcast
  • Mondo
  • Mercoledì 24 settembre 2025

Il tifone Ragasa ha causato almeno 18 morti e oltre cento dispersi

Dopo aver colpito Taiwan e le Filippine si sta spostando su Hong Kong e sul sud della Cina

Le onde, provocate dal tifone, sul lungomare di Hong Kong, il 24 settembre
Le onde, provocate dal tifone, sul lungomare di Hong Kong, il 24 settembre (AP Photo/Chan Long Hei)

Il tifone tropicale Ragasa ha raggiunto Hong Kong e la costa meridionale della Cina, dopo aver già colpito le Filippine lunedì e Taiwan martedì. Finora ha causato la morte di almeno 18 persone, di cui 14 a Taiwan nelle ultime ore e 4 in precedenza nelle Filippine. Ci sono più di cento dispersi e migliaia di sfollati.

Giornalisti per strada a Hong Kong, il 24 settembre

Giornalisti per strada a Hong Kong, il 24 settembre (AP Photo/Chan Long Hei)

A Taiwan i morti sono stati causati dall’esondazione di un lago artificiale dovuta alle forti piogge, che ha inondato la città di Guangfu e le zone vicine, nella parte est dell’isola (la contea di Hualien) che è una meta turistica. L’esercito ha mandato 340 soldati per partecipare alle operazioni di soccorso. Ci sono 124 dispersi.

Il video mostra un ponte vicino a Guangfu distrutto dall’esondazione

A Hong Kong, una regione amministrativa speciale della Cina, il tifone ha allagato alcune strade e quartieri residenziali. Ci sono circa 30 di feriti e l’aeroporto ha sospeso le operazioni, portando alla cancellazione di centinaia di voli.

I voli cancellati all'Hong Kong International Airport, il 23 settembre

I voli cancellati all’Hong Kong International Airport, il 23 settembre (AP Photo/Chan Long Hei)

Gli abitanti si erano preparati facendo scorte di cibo e rinforzando le finestre degli edifici. L’amministrazione cittadina ha alzato al massimo il livello d’allerta, ordinato la chiusura di negozi e servizi di trasporto e aperto 49 rifugi temporanei per gli abitanti in difficoltà.

Sono previste onde alte fino a tre metri. Il tifone dovrebbe ora spostarsi sulla costa verso la provincia cinese di Guangdong, dove sono già state evacuate quasi 2 milioni di persone (su una popolazione di oltre 125 milioni). Anche qui, come a Hong Kong, sono rimaste chiuse scuole, trasporti e negozi.

