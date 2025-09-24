Il tifone Ragasa ha causato almeno 18 morti e oltre cento dispersi

Il tifone tropicale Ragasa ha raggiunto Hong Kong e la costa meridionale della Cina, dopo aver già colpito le Filippine lunedì e Taiwan martedì. Finora ha causato la morte di almeno 18 persone, di cui 14 a Taiwan nelle ultime ore e 4 in precedenza nelle Filippine. Ci sono più di cento dispersi e migliaia di sfollati.

A Taiwan i morti sono stati causati dall’esondazione di un lago artificiale dovuta alle forti piogge, che ha inondato la città di Guangfu e le zone vicine, nella parte est dell’isola (la contea di Hualien) che è una meta turistica. L’esercito ha mandato 340 soldati per partecipare alle operazioni di soccorso. Ci sono 124 dispersi.

Il video mostra un ponte vicino a Guangfu distrutto dall’esondazione

A Hong Kong, una regione amministrativa speciale della Cina, il tifone ha allagato alcune strade e quartieri residenziali. Ci sono circa 30 di feriti e l’aeroporto ha sospeso le operazioni, portando alla cancellazione di centinaia di voli.

Gli abitanti si erano preparati facendo scorte di cibo e rinforzando le finestre degli edifici. L’amministrazione cittadina ha alzato al massimo il livello d’allerta, ordinato la chiusura di negozi e servizi di trasporto e aperto 49 rifugi temporanei per gli abitanti in difficoltà.

Sono previste onde alte fino a tre metri. Il tifone dovrebbe ora spostarsi sulla costa verso la provincia cinese di Guangdong, dove sono già state evacuate quasi 2 milioni di persone (su una popolazione di oltre 125 milioni). Anche qui, come a Hong Kong, sono rimaste chiuse scuole, trasporti e negozi.