Nel sud della Cina si preparano all’arrivo del tifone Ragasa
È già passato per Taiwan e per le Filippine, causando almeno cinque morti e migliaia di sfollati: ora si sta muovendo verso Hong Kong
Gli abitanti di diverse città nel sud della Cina stanno prendendo misure precauzionali per prepararsi all’arrivo del tifone tropicale Ragasa, che ha già colpito Taiwan e il nord delle Filippine causando complessivamente cinque morti, decine di dispersi e migliaia di sfollati.
In almeno dieci città cinesi, tra cui Shenzhen, Guangzhou (entrambe con più di 15 milioni di abitanti) e Hong Kong, le scuole e alcuni negozi sono stati chiusi, i servizi di trasporto pubblico funzionano a ritmo ridotto e molti voli in arrivo e in partenza sono stati cancellati. Nella provincia di Guangdong, che secondo le previsioni dovrebbe essere a breve quella più colpita, oltre 700mila persone sono state fatte sfollare.
Il tifone dovrebbe raggiungere Hong Kong nelle prime ore di mercoledì: l’amministrazione cittadina ha imposto il livello di allerta 8, due gradi in meno di quello massimo. Molti abitanti hanno fatto scorta di cibo nei supermercati, stanno rinforzando le finestre e le vetrine in previsione dei forti venti e mettendo sacchi di sabbia davanti alle porte di abitazioni e negozi, per limitare l’entrata dell’acqua. Sono previste onde alte fino a tre metri. Un importante ponte che collega le città di Hong Kong, Macao e Zhuhai è stato chiuso.
Lunedì Ragasa era stato definito un “super tifone” con venti che hanno superato i 260 chilometri orari, paragonabili a quelli generati da un uragano di categoria 5. Ora si stanno affievolendo. Prima di dirigersi verso la Cina ha colpito il nord delle Filippine: lunedì in molte città, tra cui la capitale Manila, le scuole e gli edifici governativi sono rimasti chiusi. Ci sono stati blackout in varie zone del paese, tra cui l’isola di Calayan, e i tetti di alcune case sono stati divelti. Ci sono state gravi frane e inondazioni, e almeno tre persone sono morte.
Spostandosi verso ovest il tifone Ragasa ha colpito anche l’isola di Taiwan: due persone sono morte e 30 risultano disperse nella provincia orientale di Hualien, dove un lago è straripato causando frane e gravi inondazioni nella città di Guangfu. Qui in alcuni casi l’acqua ha raggiunto il secondo piano delle abitazioni.
