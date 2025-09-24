Le barche della Global Sumud Flotilla sono state di nuovo colpite

Nelle prime ore di mercoledì varie imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state colpite mentre erano ferme per la notte in acque internazionali al largo dell’isola di Creta, in Grecia. Alcune persone a bordo hanno pubblicato sui social video che mostrano esplosioni intorno e sulle barche. Gli organizzatori hanno detto che complessivamente 11 barche sono state colpite, e che per il momento non ci sono notizie di feriti.

È la terza volta che succede, e la più intensa finora. Il 9 settembre era stata colpita una barca della Global Flotilla ancorata al porto tunisino di Sidi Boud Said, e poi un’altra il 10 settembre, sempre in acque tunisine. Con tutta probabilità gli attacchi erano stati compiuti con dei droni.

Mercoledì varie persone a bordo hanno detto di aver visto dei droni sopra alle barche, e che i sistemi di comunicazione erano stati manomessi. In un video, la parlamentare europea Benedetta Scuderi (che si trova a bordo di una barca) ha detto che «sono diventati aggressivi: hanno rilasciato del materiale urticante sulle imbarcazioni, sono state mandate tre bombe sonore, alcune delle nostre radio sono state disturbate». Maria Elena Delia, la portavoce della Flotilla italiana, ha detto che la barca Zefiro (su cui si trova) «è stata colpita e danneggiata, le è stato distrutto lo strallo di prua, uno dei sostegni dell’albero».

La Global Sumud Flotilla è un’iniziativa civile avviata per portare cibo e altri beni essenziali nella Striscia di Gaza, con l’obiettivo di interrompere il blocco navale imposto da Israele. È composta da decine di barche partite a inizio settembre da vari paesi (Italia, Spagna, Grecia, Tunisia).

Gli organizzatori hanno accusato Israele, dicendo tra l’altro che i droni servirebbero a «intimidire e potenzialmente raccogliere informazioni di intelligence». Martedì il ministero degli Esteri israeliano aveva detto chiaramente che non avrebbe permesso alle barche di rompere il blocco navale: aveva chiesto ai partecipanti di attraccare al porto israeliano di Ascalona e scaricare lì gli aiuti, dicendo che poi sarebbero stati trasferiti nella Striscia. Israele controlla tutti i confini della Striscia, nel corso della guerra ha creato un sistema di distribuzione del cibo che usa la fame come arma contro la popolazione palestinese e pone le condizioni per continue stragi.

In aggiornamento