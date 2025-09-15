NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Le foto e i vincitori degli Emmy 2025

Sono i più importanti premi americani dedicati alla tv: i riconoscimenti principali sono andati a "The Studio", "The Pitt" e "Adolescence"

Stephen Graham, Owen Cooper e Erin Doherty, con i premi vinti per Adolescence (Richard Shotwell/Invision/AP)
Le
altre
foto
Stephen Graham, Owen Cooper e Erin Doherty, con i premi vinti per Adolescence (Richard Shotwell/Invision/AP)

Nella notte tra domenica e lunedì ci sono stati i premi Emmy, i più importanti premi americani dedicati alla tv, in una cerimonia che si è svolta a Los Angeles. The Pitt e The Studio sono state premiate rispettivamente come miglior serie drammatica e miglior serie comedy, e Adolescence come miglior miniserie.

Noah Wyle, protagonista di The Pitt, serie che segue le vicende di un pronto soccorso di Pittsburgh, ha vinto il premio come miglior attore in una serie drammatica, mentre Seth Rogen quello come miglior attore in una serie comedy. Rogen è l’autore di The Studio, serie satirica che racconta cosa accade nelle produzioni dei film di Hollywood, per cui ha vinto anche come miglior sceneggiatore e miglior regista.

La miglior attrice protagonista per una serie drammatica è stata Britt Lower, per Severance, mentre come miglior attrice per una serie comedy è stata premiata Jean Smart, per Hacks. Adolescence, serie britannica girata tutta in piano sequenza che racconta gli effetti del bullismo e della mascolinità tossica nei giovani, ha vinto anche i premi per il miglior attore protagonista, Stephen Graham, e per i migliori attore e attrice non protagonista, Owen Cooper e Erin Doherty.

La lista di tutti i premi

Miglior serie drammatica
The Pitt

Miglior attore protagonista in una serie drammatica
Noah Wyle, The Pitt

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica
Britt Lower, Severance

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica
Tramell Tillman, Severance

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica
Katherine LaNasa, The Pitt

Miglior serie comedy
The Studio 

Miglior attore protagonista in una serie comedy
Seth Rogen, The Studio

Miglior attrice protagonista in una serie comedy
Jean Smart, Hacks

Miglior attore non protagonista in una serie comedy
Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy
Hannah Einbinder, Hacks

Miglior sceneggiatura in una serie drammatica
Dan Gilroy, Andor

Miglior regia in una serie drammatica
Adam Randall , Slow Horses

Miglior sceneggiatura in una serie comedy
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, The Studio

Miglior regia in una serie comedy
Seth Rogen, The Studio

Miglior miniserie
Adolescence

Miglior attore protagonista in una miniserie o film
Stephen Graham, Adolescence

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film
Cristin Milioti, The Penguin

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film
Owen Cooper, Adolescence

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film
Erin Doherty, Adolescence

Miglior sceneggiatura in una miniserie o film
Jack Thorne e Stephen Graham, Adolescence

Miglior regia in una miniserie o film
Philip Barantini, Adolescence

Miglior reality competitivo
The Traitors

Miglior varietà sketch show
Last Week Tonight with John Oliver

Miglior varietà talk show
The Late Show with Stephen Colbert

Tag: emmy-premi emmy-serie tv-TV

Consigliati

ALTRE STORIE