Le foto e i vincitori degli Emmy 2025

Nella notte tra domenica e lunedì ci sono stati i premi Emmy, i più importanti premi americani dedicati alla tv, in una cerimonia che si è svolta a Los Angeles. The Pitt e The Studio sono state premiate rispettivamente come miglior serie drammatica e miglior serie comedy, e Adolescence come miglior miniserie.

Noah Wyle, protagonista di The Pitt, serie che segue le vicende di un pronto soccorso di Pittsburgh, ha vinto il premio come miglior attore in una serie drammatica, mentre Seth Rogen quello come miglior attore in una serie comedy. Rogen è l’autore di The Studio, serie satirica che racconta cosa accade nelle produzioni dei film di Hollywood, per cui ha vinto anche come miglior sceneggiatore e miglior regista.

La miglior attrice protagonista per una serie drammatica è stata Britt Lower, per Severance, mentre come miglior attrice per una serie comedy è stata premiata Jean Smart, per Hacks. Adolescence, serie britannica girata tutta in piano sequenza che racconta gli effetti del bullismo e della mascolinità tossica nei giovani, ha vinto anche i premi per il miglior attore protagonista, Stephen Graham, e per i migliori attore e attrice non protagonista, Owen Cooper e Erin Doherty.



La lista di tutti i premi

Miglior serie drammatica

The Pitt

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Noah Wyle, The Pitt

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Britt Lower, Severance

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Tramell Tillman, Severance

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Katherine LaNasa, The Pitt

Miglior serie comedy

The Studio

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Seth Rogen, The Studio

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Jean Smart, Hacks

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Hannah Einbinder, Hacks

Miglior sceneggiatura in una serie drammatica

Dan Gilroy, Andor

Miglior regia in una serie drammatica

Adam Randall , Slow Horses



Miglior sceneggiatura in una serie comedy

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, The Studio

Miglior regia in una serie comedy

Seth Rogen, The Studio

Miglior miniserie

Adolescence

Miglior attore protagonista in una miniserie o film

Stephen Graham, Adolescence

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film

Cristin Milioti, The Penguin

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film

Owen Cooper, Adolescence

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film

Erin Doherty, Adolescence

Miglior sceneggiatura in una miniserie o film

Jack Thorne e Stephen Graham, Adolescence

Miglior regia in una miniserie o film

Philip Barantini, Adolescence

Miglior reality competitivo

The Traitors

Miglior varietà sketch show

Last Week Tonight with John Oliver

Miglior varietà talk show

The Late Show with Stephen Colbert