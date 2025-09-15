Le foto e i vincitori degli Emmy 2025
Sono i più importanti premi americani dedicati alla tv: i riconoscimenti principali sono andati a "The Studio", "The Pitt" e "Adolescence"
Nella notte tra domenica e lunedì ci sono stati i premi Emmy, i più importanti premi americani dedicati alla tv, in una cerimonia che si è svolta a Los Angeles. The Pitt e The Studio sono state premiate rispettivamente come miglior serie drammatica e miglior serie comedy, e Adolescence come miglior miniserie.
Noah Wyle, protagonista di The Pitt, serie che segue le vicende di un pronto soccorso di Pittsburgh, ha vinto il premio come miglior attore in una serie drammatica, mentre Seth Rogen quello come miglior attore in una serie comedy. Rogen è l’autore di The Studio, serie satirica che racconta cosa accade nelle produzioni dei film di Hollywood, per cui ha vinto anche come miglior sceneggiatore e miglior regista.
La miglior attrice protagonista per una serie drammatica è stata Britt Lower, per Severance, mentre come miglior attrice per una serie comedy è stata premiata Jean Smart, per Hacks. Adolescence, serie britannica girata tutta in piano sequenza che racconta gli effetti del bullismo e della mascolinità tossica nei giovani, ha vinto anche i premi per il miglior attore protagonista, Stephen Graham, e per i migliori attore e attrice non protagonista, Owen Cooper e Erin Doherty.
La lista di tutti i premi
Miglior serie drammatica
The Pitt
Miglior attore protagonista in una serie drammatica
Noah Wyle, The Pitt
Miglior attrice protagonista in una serie drammatica
Britt Lower, Severance
Miglior attore non protagonista in una serie drammatica
Tramell Tillman, Severance
Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica
Katherine LaNasa, The Pitt
Miglior serie comedy
The Studio
Miglior attore protagonista in una serie comedy
Seth Rogen, The Studio
Miglior attrice protagonista in una serie comedy
Jean Smart, Hacks
Miglior attore non protagonista in una serie comedy
Jeff Hiller, Somebody Somewhere
Miglior attrice non protagonista in una serie comedy
Hannah Einbinder, Hacks
Miglior sceneggiatura in una serie drammatica
Dan Gilroy, Andor
Miglior regia in una serie drammatica
Adam Randall , Slow Horses
Miglior sceneggiatura in una serie comedy
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, The Studio
Miglior regia in una serie comedy
Seth Rogen, The Studio
Miglior miniserie
Adolescence
Miglior attore protagonista in una miniserie o film
Stephen Graham, Adolescence
Miglior attrice protagonista in una miniserie o film
Cristin Milioti, The Penguin
Miglior attore non protagonista in una miniserie o film
Owen Cooper, Adolescence
Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film
Erin Doherty, Adolescence
Miglior sceneggiatura in una miniserie o film
Jack Thorne e Stephen Graham, Adolescence
Miglior regia in una miniserie o film
Philip Barantini, Adolescence
Miglior reality competitivo
The Traitors
Miglior varietà sketch show
Last Week Tonight with John Oliver
Miglior varietà talk show
The Late Show with Stephen Colbert