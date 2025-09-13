Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d’argento nella 35 km di marcia ai Mondiali di atletica

La prima medaglia italiana ai Mondiali di atletica leggera, cominciati sabato a Tokyo, in Giappone, è stata vinta da Antonella Palmisano, seconda nella 35 chilometri di marcia dietro alla spagnola María Pérez. Palmisano ha 34 anni e quattro anni fa, sempre in Giappone, aveva ottenuto il suo successo più importante, vincendo la medaglia d’oro nella 20 chilometri alle Olimpiadi. Ai Mondiali finora i suoi migliori risultati erano stati due terzi posti, nel 2017 e nel 2023, sempre nella 20 chilometri.

La 35 chilometri esiste solamente da qualche anno e Palmisano ci ha gareggiato per la prima volta agli Europei a squadre dello scorso maggio, arrivando seconda. Anche in quel caso, come ai Mondiali in Giappone in corso, la medaglia d’oro era stata vinta da Pérez. Prima di questo oro mondiale, Pérez ne aveva già vinti due nel 2023 a Budapest, quando aveva vinto sia la 20 chilometri sia la 35.

A Tokyo Pérez ha vinto con un tempo di 2 ore, 39 minuti e 1 secondo, oltre tre minuti in meno delle 2 ore, 42 minuti e 29 secondi di Palmisano. Terza è arrivata l’ecuadoriana Paula Milena Torres.