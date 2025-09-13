Un’imprevedibile e divertente Juventus-Inter

Sabato pomeriggio Juventus e Inter si sono affrontate nella terza giornata della Serie A maschile di calcio, e la partita è stata spettacolare e molto incerta: alla fine ha vinto la Juventus 4-3. Nella scorsa stagione le due squadre avevano giocato una partita altrettanto intensa e divertente, in casa dell’Inter, che in quel caso era finita 4-4.

La Juventus è andata due volte in vantaggio, con Lloyd Kelly e il ventenne turco Kenan Yildiz (protagonista di un’eccellente prestazione) e due volte è stata raggiunta dai gol del centrocampista turco Hakan Calhanoglu, con due precisi tiri dal limite dell’area, uno di sinistro e uno di destro.

Al 76esimo l’Inter è passata avanti per la prima volta, con il gol del 3-2 di Marcus Thuram, ma 6 minuti dopo il fratello di Marcus, Khephren Thuram, ha segnato per la Juventus il gol del nuovo pareggio. Nei minuti finali Vasilije Adzic, diciannovenne montenegrino che aveva già giocato qualche partita con la Juventus ed era entrato da poco, ha segnato il gol della vittoria con un gran tiro da fuori area. È stato anche il suo primo gol in Serie A.

Questo risultato, ottenuto nel primo “big match” della stagione, ha consentito alla Juventus di rimanere a punteggio pieno, con 9 punti in 3 partite, mentre per l’Inter è stata la seconda sconfitta consecutiva e ha solo 3 punti.

La Juventus è allenata da Igor Tudor, che è arrivato a metà della scorsa stagione per sostituire Thiago Motta. In estate pareva che la Juventus stesse cercando un nuovo allenatore (si era parlato molto di Antonio Conte, che però era rimasto al Napoli), ma alla fine la dirigenza ha deciso di proseguire con Tudor, e sono arrivati alcuni nuovi giocatori, soprattutto in attacco. Prima della vittoria contro l’Inter aveva battuto Parma e Genoa con due partite non entusiasmanti ma piuttosto solide, nelle quali non aveva subìto gol (erano finite 2-0 e 1-0).

Per l’Inter invece è stata un’estate complessa, perché se n’è andato l’allenatore dei recenti successi, Simone Inzaghi, e soprattutto perché arrivava dopo un finale di stagione piuttosto doloroso, in cui aveva perso lo Scudetto all’ultima giornata e la finale di Champions League con il punteggio di 5-0. Al posto di Inzaghi è arrivato Cristian Chivu, un allenatore con poca esperienza ma con un passato da calciatore dell’Inter, che nella scorsa stagione era andato bene con il Parma (arrivando pure lui a stagione in corso). Si diceva che, dopo quel finale di stagione, molti calciatori fossero pronti ad andarsene, ma alla fine sono rimasti quasi tutti. Nella prima partita di campionato l’Inter ha vinto 5-0 contro il Torino, e nella seconda ha perso 2-1 contro l’Udinese, in casa.