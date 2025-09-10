L’inchiesta sui ricatti dentro Fratelli d’Italia a Prato si allarga

La procura di Prato sta indagando su due politici locali, uno di Fratelli d’Italia e uno non più nel partito, per la diffusione illecita di immagini sessuali nel caso che riguarda i ricatti subiti da Tommaso Cocci, ex capogruppo di Fratelli D’Italia nel consiglio comunale di Prato. Gli indagati sono Claudio Belgiorno, fino a pochi mesi fa consigliere comunale a Prato (poi il consiglio è stato sciolto, dopo il commissariamento del comune), e Andrea Poggianti, vicepresidente del consiglio comunale di Empoli, che nel 2024 è passato da Fratelli d’Italia a una lista civica di centrodestra.

Belgiorno e Poggianti sono accusati di aver organizzato i ricatti, inviando a Cocci e a vari politici di Fratelli d’Italia lettere anonime con dentro una foto intima di Cocci. Secondo l’accusa l’obiettivo era spingere Cocci ad abbandonare la politica, o almeno a rinunciare a candidarsi alle prossime elezioni regionali, in programma il 12 e il 13 ottobre. Le prime lettere sono state trovate nell’ottobre del 2o24, le più recenti pochi giorni fa.

Sia Cocci sia Belgiorno avevano in programma di candidarsi alle regionali nel collegio di Prato, e quindi sarebbero stati rivali pur essendo nello stesso partito (sono peraltro esponenti di due correnti diverse di Fratelli d’Italia). Il fatto che la notizia degli indagati sia emersa oggi potrebbe avere conseguenze politiche: entro venerdì 12 settembre infatti bisogna presentare le liste per le regionali, e ora è possibile che Fratelli d’Italia decida di escludere Belgiorno.

La foto oggetto dei ricatti era stata scattata da Cocci e inviata a una persona tramite un messaggio su Instagram, come ha raccontato lui stesso alla polizia dopo aver sporto denuncia. Cocci aveva detto di essere stato adescato su Instagram di proposito, e di sospettare che si trattasse di un regolamento di conti all’interno del suo partito. Quando gli è stata inviata la lettera anonima è stato minacciato con accuse di pedofilia, pedopornografia, uso di droghe illegali e legami con la massoneria.

L’ultima accusa – quella sulla massoneria – è la più rilevante dal punto di vista politico perché coinvolge la loggia chiamata Sagittario, di cui Cocci aveva confermato di essere segretario e che è al centro delle indagini che hanno portato alle dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, del PD, accusata di corruzione. I magistrati sostengono che Bugetti abbia ricevuto soldi e voti in cambio di favori garantiti a Riccardo Matteini Bresci, imprenditore del tessile e Gran Maestro della loggia. In alcune intercettazioni Matteini Bresci si sarebbe vantato di aver portato 4mila voti a Bugetti durante la campagna elettorale del 2020 per le elezioni regionali. I voti – sostiene l’accusa – sarebbero stati garantiti soprattutto grazie alla rete di influenze legate proprio alla loggia.

Cocci ha detto di far parte della loggia Sagittario da 12 anni, ma anche detto di essersi messo “in sonno” da giugno dopo l’inchiesta che ha coinvolto la sindaca (un’espressione usata per definire un allontanamento almeno temporaneo, una sospensione del suo impegno nella loggia). Cocci non è coinvolto nell’inchiesta e ha detto di non aver mai avuto rapporti professionali con Matteini Bresci. È possibile comunque che il suo rapporto con la loggia spinga il partito a escluderlo dalle liste dei candidati da presentare entro il 12 settembre.

