La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, ha detto che si dimette

La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, ha annunciato di volersi dimettere. Per essere effettive le dimissioni dovranno essere date formalmente in consiglio comunale. Bugetti ha comunicato la sua decisione venerdì durante una riunione della giunta. Da una settimana si sapeva che è indagata per corruzione: è accusata di aver ricevuto negli ultimi anni soldi e voti in cambio di favori a Riccardo Matteini Bresci, un imprenditore del tessile con incarichi in Confindustria.

Secondo i giornali locali, la decisione di dimettersi sarebbe dipesa dalle pressioni del partito della sindaca, il Partito Democratico. Prima di convocare la riunione di giunta Bugetti aveva incontrato il segretario del PD in Toscana, Emiliano Fossi. Bugetti è sindaca di Prato dal 2024, quando fu eletta col sostegno del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle; prima era stata per due mandati consigliera regionale del PD. Lunedì è previsto che Bugetti sia interrogata dal giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se assecondare la richiesta di misura cautelare (arresti domiciliari) fatta dalla procura.

