La sindaca di Prato Ilaria Bugetti è indagata per corruzione

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti ha fatto sapere di essere indagata per corruzione dalla procura di Firenze. Ci sono poche informazioni sul contenuto dell’indagine: secondo fonti della procura al centro delle accuse ci sarebbero i rapporti tra Bugetti e un imprenditore tessile locale, Riccardo Matteini Bresci, a cui la sindaca avrebbe concesso favori in cambio di sostegno elettorale. I fatti al centro dell’indagine risalgono a quando Bugetti era consigliera regionale per il Partito Democratico, carica che ha ricoperto per due mandati, dal 2015 al 2024, quando è stata eletta sindaca di Prato.

La procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari, misura cautelare su cui dovrà esprimersi a breve il giudice per le indagini preliminari. L’indagine è condotta dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze, e secondo fonti di Repubblica e del Corriere della Sera sarebbe iniziata due anni fa a partire da un’altra indagine sulle attività della criminalità cinese locale.