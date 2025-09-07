Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Sofia Calvo si chiede quale sarà il prossimo Giappone, nel senso di paese che andrà di moda visitare; Mariasole Lisciandro spiega come si potrebbe evitare lo sfruttamento nella filiera delle grandi aziende; e Gianluca Cedolin racconta cosa è cambiato nel fantacalcio da quando è diventato un business.

Quale sarà il prossimo Giappone?

O la prossima Islanda, insomma la meta turistica che andrà più di moda tra chi viaggia lontano

Lo sfruttamento nella filiera delle grandi aziende si può evitare

Per dimostrarlo la procura di Milano ha iniziato a usare un nuovo metodo d’inchiesta molto discusso, che però ha ottenuto qualche risultato

Cos’è cambiato al fantacalcio

Il gioco è più o meno lo stesso dagli anni Ottanta, ma nel frattempo sono arrivati smartphone, algoritmi, soldi veri e milioni di fantallenatori