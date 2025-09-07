Si sa cosa ha causato l’incidente della funicolare a Lisbona, non si sa perché

È stato pubblicato il primo rapporto preliminare sull’incidente alla funicolare della Glória di Lisbona, in cui giovedì scorso sono morte 16 persone: in sostanza ha confermato l’ipotesi che circolava già dalle prime ore, e cioè che il deragliamento è stato causato dalla rottura del cavo che unisce i due vagoni (uno che scende, l’altro che sale). Dopo la rottura del cavo il sistema ha automaticamente interrotto la corrente elettrica, come previsto, e sono stati azionati i freni, ma non è stato sufficiente a fermare la caduta: la cabina si è schiantata a 60 chilometri orari dopo circa 50 secondi.

In merito alla manutenzione, di cui si era parlato molto fin dall’inizio, il rapporto ha confermato che era stata fatta nei tempi previsti dall’azienda appaltatrice MNTC – Serviços Técnicos de Engenharia, che lavorava per Carris, quella del trasporto pubblico cittadino. Dice inoltre che un’ispezione era stata condotta anche la mattina dell’incidente, ma il cavo si è rotto in un punto a cui non era possibile accedere «senza smontare il veicolo», cioè nel punto in cui era fissato alla parte superiore della prima cabina. Inoltre, si è rotto dopo 337 giorni di utilizzo, cioè molto prima del termine previsto per la sostituzione (600 giorni).

Il rapporto è stato redatto dall’Ufficio per la prevenzione e le indagini sugli incidenti aerei e ferroviari (GPIAAF), un’agenzia del ministero dei Trasporti. Il secondo rapporto preliminare è previsto entro i prossimi 45 giorni, ed entro un anno dall’incidente dovrebbe essere pubblicato quello definitivo. Parallelamente sono in corso anche un’indagine interna a Carris, l’azienda del trasporto pubblico, ed è stata aperta un’inchiesta in procura.

L’incidente è avvenuto alle 18 di giovedì scorso ed è il più grave in cui è stata coinvolta la popolare funicolare della Glória di Lisbona. Non è stato ancora confermato quante persone fossero a bordo al momento del deragliamento, ma le due cabine hanno una capienza di 42 persone ciascuna, più il conduttore. Oltre alle 16 persone morte, più di 20 sono rimaste ferite, tra cui anche una cittadina italiana che ha riportato ferite lievi.

Oltre che un mezzo di trasporto usato tutti i giorni da centinaia di abitanti della città la funicolare della Glória è un’attrazione turistica molto nota a Lisbona. Parte da piazza Restauradores e arriva al belvedere di São Pedro de Alcântara, situato 44 metri più in alto. Fu inaugurata il 24 ottobre del 1885 e i suoi vagoni, simili a quelli di un tram e molto riconoscibili, sono stati costruiti negli anni Venti del secolo scorso.